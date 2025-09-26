Cagliari, la Sardegna è con te 

Il Cagliari cerca continuità sfidando l’Inter di Barella oggi alle 20.45 alla Unipol Domus. Pisacane potrebbe rivedere la linea difensiva ma, al di là delle scelte (in foto Belotti e Mina, in campo), chiede testa e cuore ai suoi.
alle pagine 42, 43
