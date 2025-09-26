VaiOnline
Serie A
27 settembre 2025 alle 00:26

Cagliari, la Sardegna è con te 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Cagliari cerca continuità sfidando l’Inter di Barella oggi alle 20.45 alla Unipol Domus. Pisacane potrebbe rivedere la linea difensiva ma, al di là delle scelte (in foto Belotti e Mina, in campo), chiede testa e cuore ai suoi.

alle pagine 42, 43

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto di Tempio

Che fine hanno fatto pantaloni e cellulare di Cinzia Pinna?

Continuano le indagini dei carabinieri nella tenuta di Conca Entosa e non solo 
Il giallo

Garlasco, svolta choc Indagato il magistrato che scagionò Sempio

L’accusa: mazzette versate dai familiari per archiviare le accuse al sospettato 
regione

Todde, il futuro passa dalla Consulta

Decadenza, attesa per il verdetto dei giudici costituzionali sul doppio ricorso 
Alessandra Carta
Regionali

Centrodestra, incubo astensionismo

Domani al voto Marche e Val d’Aosta: «Attenti, ogni scheda conta» 
Giallo in Sicilia

Sequestro lampo di un ragazzino

Diciassettenne portato via da quattro incappucciati e liberato in serata 
La guerra

“Notte per Gaza”, a Cagliari in mille urlano «stop alle armi»

Massimo Zedda: «I sindaci e i cittadini siano costruttori di pace» 