Cagliari, la salvezza passa per le perle di Kiliçsoy 

Da quando ha smesso lui di segnare, il Cagliari si è inceppato. Non può essere un caso. Non può esserlo nemmeno il fatto che il calo nel rendimento di Semih Kiliçsoy sia arrivato durante il Ramadan (finito giovedì scorso), tra le tempistiche alimentari del nono (e più sacro) mese del calendario islamico e quelle del campo, soprattutto in partita, come del resto ha ammesso lo stesso allenatore Pisacane. Che, però, complice l’emergenza, non ne ha potuto fare a meno e ha continuato comunque a farlo giocare, provando a dosare le energie, per quanto possibile. Da un digiuno all’altro. E quello sotto porta dell’attaccante turco dura da sette giornate ormai, nelle quali i rossoblù sono andati a bersaglio in tutto tre volte racimolando appena due punti.

La Romania nel mirino

L’ultimo gol dell’ex Besiktas risale alla gara alla Domus col Verona del 31 gennaio, spera di rifarsi al Mapei Stadium contro il Sassuolo alla ripresa del campionato dopo la sosta, sabato 4 aprile. Intanto, prova a sbloccarsi in Nazionale dove è tornato dalla porta principale grazie all’exploit in rossoblù e dove spera di lasciare il segno negli spareggi per i Mondiali. Stasera la prima sfida con la Romania. E se dovesse andare avanti (e la Slovacchia fare altrettanto sfidando il Kosovo), martedì prossimo potrebbe esserci il “derby” con Obert in finale.

Equilibrio alimentare

Un passo alla volta, e già quello di oggi richiede uno sforzo notevole per la sua Turchia. Gioca in casa Kiliçsoy, nella sua Istanbul. In questi giorni ha cercato anche nell’affetto di amici e parenti la carica giusta per rilanciarsi mentalmente. Nel frattempo, ha ritrovato un equilibrio alimentare, ora cerca la condizione atletica ottimale. E soprattutto il gol. Ci punta forte il ct Montella, che a inizio mese è andato a trovarlo ad Asseminello per parlarci dal vivo e spiegargli il suo piano strategico per due match cruciali, manco a dirlo. Il tecnico italiano si è confrontato a lungo anche con Pisacane e il suo vice Murelli per capire come impiegarlo e come sfruttare al massimo le sue potenzialità.

La grande promessa

Considerato da ragazzino la grande promessa del calcio turco insieme allo juventino Yildiz, qualcosa è andato storto proprio sul più bello. Aveva ancora 18 anni quando ha esordito nella Nazionale maggiore, dopo 4 presenze, però, è “retrocesso” nell’Under 21. «Durante la mia esperienza in Nazionale, alcuni fatti sono stati riportati in modo distorto dai media. Certe cose non sono mai successe eppure sono state riportate come se fossero realmente accadute», ha tenuto a precisare in una recente intervista alla tv turca Trt Sport. «Non sono una persona che piange facilmente e non ho sofferto di bullismo. Alcune situazioni potrebbero avermi fatto apparire in cattiva luce, ma non posso farci nulla», ha poi aggiunto. Su Montella, invece: «Ha dato un parere positivo nei miei confronti quando il Cagliari ha chiesto informazioni». Cosi, la sua storia è ricominciata alla grande. Ma il bello deve ancora venire.

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