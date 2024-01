Cagliari, la salvezza passa per la Domus 

Fattore Domus. Nel girone di ritorno il Cagliari giocherà dieci partite su diciannove in casa tra cui gli scontri diretti con Salernitana, Verona e Lecce. Un buon piano di ripartenza per la seconda e decisiva parte del campionato considerato l’andamento sin qui dei rossoblù che hanno conquistato dodici dei complessivi quindici punti tra le mura amiche. E soprattutto nell’Isola sperano ora di costruire quel che resta della salvezza. Anche se il calendario, sulla carta, è più insidioso rispetto all’andata, a cominciare dalla gara con il Bologna.

Il pubblico e le rimonte

Aspettando il cambio di marcia in trasferta, il Cagliari dovrà intanto confermare l’attuale score interno, frutto di 3 vittorie (su Frosinone, Genoa e Sassuolo), 3 pareggi (con Udinese, Monza ed Empoli) e 3 sconfitte (contro Inter, Milan e Roma). La Unipol Domus ha avuto indubbiamente un ruolo cruciale in questi primi cinque mesi di campionato, spesso decisivo, come ha tenuto a precisare lo stesso Ranieri che chiede in continuazione ai tifosi di «soffiare dietro la squadra», soprattutto nei momenti di difficoltà. E nelle grandi rimonte firmate da Pavoletti nei minuti di recupero la spinta dei tifosi dagli spalti è coincisa - guarda caso - con quella dei giocatori in campo. Il pubblico protagonista nel bene e nel male. Hanno inciso nella crescita del gruppo - probabilmente - anche gli applausi di incoraggiamento dopo la disfatta con la Roma. Un sostegno incondizionato, legato più alla prestazione e all’atteggiamento che al risultato. Anche i più giovani lo sentono addosso e tutti riescono così a tirar fuori energie insospettabili.

Il programma e il tabù

Dalla gara di domenica alle 15 col Bologna all’ultima del 26 maggio contro la Fiorentina passando per quelle con Torino, Lazio, Napoli, Salernitana, Verona, Atalanta, Juventus e Lecce. Il menù è servito alla Domus dove i rossoblù dovranno inevitabilmente sollevare l’asticella per confermarsi e - possibilmente - andare anche un pochino oltre. Già la prossima sfida richiede uno sforzo notevole visto lo spessore tecnico del Bologna, meritatamente quinto in classifica nonostante una leggera flessione nelle ultime giornate. Battendolo, il Cagliari avrebbe la possibilità di fare il vuoto sulla zona retrocessione e, allo stesso tempo, di sfatare il tabù delle big, contro le quali, sinora, non ha conquistato nemmeno un punto.

Le partite decisive

Tra le gare più attese, oltre a quella del 21 aprile con la Juventus, c’è sicuramente quella col Napoli, resa ancora più accattivante dalla presenza di Mazzarri sulla panchina dei partenopei (sempre che il tecnico livornese resista da qui al 25 febbraio vista la situazione a dir poco incandescente all’ombra del Vesuvio). Anche se le tre date da segnare con un cerchietto rosso sul calendario sono il 10 marzo, il 30 marzo e il 5 maggio: in programma, rispettivamente, le sfide con Salernitana, Verona e Lecce. Tre scontri diretti da urlo, potrebbero risultare decisivi. E il Cagliari li giocherà con il coltello dalla parte del manico. Alla Domus, appunto.

