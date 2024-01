Cagliari, la salvezza in otto gare Marzo sarà il mese della verità 

È il momento della verità. Col Frosinone il primo degli otto scontri diretti che indirizzeranno il cammino del Cagliari verso la salvezza. Dalla sfida con l’ex Di Francesco domenica allo “Stirpe” – appunto – a quella contro il Sassuolo il 19 maggio al “Mapei Stadium”: i prossimi cinque mesi saranno un faccia a faccia continuo e non sono più ammessi passi falsi. I punti varranno doppio, infatti, e ben cinque di queste sfide che contano si consumeranno lontano dall’Isola. Un motivo in più per i rossoblù di Ranieri, dunque, per invertire la rotta in trasferta dove sinora hanno conquistano appena tre punti, di cui due, però, contro Salernitana e Lecce, dirette concorrenti.

Il girone d’andata

Testa e cuore, ora più che mai. Certe partite proprio non si possono sbagliare, come ripete spesso lo stesso tecnico di Testaccio che, infatti, è sempre riuscito a tirare il massimo dai suoi giocatori in queste situazioni. Non a caso, nel girone d’andata il Cagliari ha steccato soltanto lo scontro diretto con il Verona e nei restanti sette ha conquistato tredici dei diciotto punti complessivi, frutto delle vittorie su Frosinone, Genoa e Sassuolo e dei pareggi con Udinese, Salernitana, Empoli e Lecce. Con un protagonista su tutti, Pavoletti, tra i due gol epici contro i ciociari e quello, altrettanto provvidenziale, al Sassuolo.

L’assist del calendario

Dal Frosinone al Frosinone. La gara d’andata è servita per rompere il ghiaccio e spazzare via i fantasmi, questa di ritorno può segnare la svolta. Sarà una sorta di esame di maturità dopo il 2-1 di domenica scorsa al Bologna considerata anche la situazione delicatissima della formazione laziale che è reduce dalla “manita” di Bergamo, perde ininterrottamente da cinque giornate e non vince da sette. Quasi un assist del calendario (e del destino). Un successo allo “Stirpe” consentirebbe ai rossoblù non solo di superarla in classifica inguaiandola, ma anche di fare il vuoto sulla zona retrocessione. Quale occasione migliore, insomma, per sfatare il tabù esterno. In trasferta anche le partitissime con Udinese, Empoli, Genoa e Sassuolo. Contro Salernitana, Verona e Lecce, invece, le tre gare alla Domus dove il Cagliari punta - manco a dirlo - a fare l’en plein.

Il trittico di marzo

Il girone di ritorno tutto d’un fiato e senza più l’ansia del debutto. Il mese decisivo potrebbe essere marzo, mese nel quale i rossoblù sfideranno l’Empoli, la Salernitana e il Verona. Tutte squadre che in questo momento ha alle spalle e che potrebbe affossare quasi definitivamente se i valori in classifica dovessero confermarsi da qui al trittico della verità. Per l’occasione Ranieri conta di aver recuperato tutti gli attaccanti e di potersela giocare nelle condizioni migliori possibili anche dal punto di vista mentale. E chissà, nel frattempo, come se la passeranno il Genoa, il Sassuolo, il Lecce e lo stesso Frosinone che, dopo un avvio di stagione esplosivo, sono ora pure loro nel mirino rossoblù. Chi ha dato, ha dato nel girone d’andata. Chi ha avuto, ha avuto. Ma il bello comincia adesso.

