Cagliari, la salvezza in 180 minuti 

Sbancando Udine, il Verona ha fatto un bel balzo in avanti ma c’è dentro ancora sino al collo. Così come resta in corsa il Venezia che non vince ma nemmeno perde e nelle ultime quattro partite ha pareggiato con Lazio, Atalanta, Como e Napoli. Chapeau. La corsa salvezza s’infiamma e si delinea in vista del rush finale che comincerà subito dopo la sosta con le nove curve conclusive. Otto le squadre in piena bagarre, compreso il Cagliari che, pur avendo conquistato un solo punticino in quattro partite, conserva un rassicurante (per ora) +4 sulla zona retrocessione. Più defilato il Monza, fanalino di coda, al quale non è riuscito lo strappo contro il Parma ed è atteso dall’ultima chiamata tra due domeniche proprio alla Domus nella partita che, allo stesso tempo, potrebbe rilanciare la squadra di Nicola. Fuori concorso il Como, o forse no?

Tre sfide cruciali

Proprio quando sembrava che la quota salvezza potesse schizzare e sfiorare addirittura i canonici 40 punti, c’è stata una frenata brusca da parte di un po’ tutte le squadre impelagate e potrebbero bastarne 37 o 36 come lo scorso anno, magari anche meno, per conservare la categoria. Molto dipenderà dallo score dell’Empoli che occupa oggi il terzultimo posto e dall’esito degli scontri diretti che, manco a dirlo, diventano decisivi. Il Cagliari ne avrà tre in particolare, oltre a quello con i brianzoli subito dopo la sosta. Proprio con l’Empoli al Castellani il 6 aprile. Sempre in trasferta, ventuno giorni dopo, con il Verona. E alla penultima giornata in casa col Venezia. In questo caso, però, non è detto che i lagunari siano ancora in corsa. E cambierebbe tantissimo, qualora fossero già in B matematicamente, dal punto di vista degli stimoli e, di conseguenza, delle difficoltà. Oltre al valore dell’avversario, conta, infatti, il momento in cui lo incontri. Vale per le dirette concorrenti ma anche per squadre più blasonate. Lo stesso Napoli al Maradona nel weekend che chiuderà il torneo potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio e meno proibitiva se il discorso scudetto dovesse essere già chiuso (come probabile).

La frenata

La pausa per le nazionali servirà a tutte le squadre a ricaricare le pile, sia dal punto di vista fisico che mentale. A qualcuna di più. E se il Cagliari non sta attraversando un buon periodo, almeno in termini di risultati, c’è chi sta peggio e chi molto peggio, sia in classifica che moralmente. L’Empoli innanzitutto. La squadra di D’Aversa ha perso sei delle ultime sette partite (l’unico punto col Genoa a Marassi). In evidente difficoltà il Lecce, reduce da quattro sconfitte. L’ultima vittoria per i pugliesi risale addirittura a gennaio. Alti e bassi per il Verona, gli alti, però, fanno la differenza, come l’ultimo a Udine. La cura Chivu al Parma funziona a singhiozzo, nel bilancio gialloblù pesa in ogni caso l’ultimo periodo di sbandamento con Pecchia ancora in panchina.

La strada rossoblù

In questo marasma, sopravvive il Cagliari che non ha picchi clamorosi verso l’alto, ma vince quasi sempre le partite che deve vincere. Con Monza, Lecce e Parma, le ultime tre. E dopo una raffica di sfide al limite del proibitivo, il calendario lo riporta in trincea. Il match con lo stesso Monza, ma stavolta alla Domus, diventa fondamentale così come la trasferta successiva a Empoli. Centottanta minuti che possono segnare il percorso, se non addirittura chiudere la pratica (almeno virtualmente) in caso di doppio successo. L’altro scontro diretto importante per i rossoblù, a Verona con l’Hellas, è in programma il 27 aprile, dopo aver affrontato in rapida successione Fiorentina e Inter. Ci siamo, dunque. A Roma la squadra di Nicola ha dimostrato di esserci con le gambe e con la testa. È il momento di chiudere il cerchio.

