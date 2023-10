Cagliari, la rivoluzione inizia dal portiere 

Assemini. Romano di Testaccio e tifoso sin da bambino della Roma dove ha poi giocato e l’ha pure allenata. Cuore e sangue giallorosso, questa sfida l’avrebbe evitata molto volentieri in un momento così delicato. «Quando affronto la Roma è sempre qualcosa di particolare», ammette Claudio Ranieri. «Ma ogni volta», chiarisce subito dosando bene amore e crudeltà, «ho sempre cercato di tirare il massimo dalla mia squadra». E dalla sua squadra - oggi il Cagliari, senza se e senza ma - si aspetta una risposta forte domani alla Domus «È bella carica, determinata», assicura. «La situazione non è certo delle migliori, ma solo chi è resiliente riesce a svoltare».

Il cambio della guardia

Parla dalla sala stampa della Club House di Asseminello, l’allenatore rossoblù, ma è come se si trovasse nel cuore dello spogliatoio e stesse guardando dritto negli occhi i suoi giocatori. L’umore è buono, la battuta sempre pronta. Ma il tono è schietto, perentorio. La sconfitta contro la Fiorentina proprio non l’ha digerita, per quanto l’approccio nel secondo tempo non gli sia dispiaciuto. E proprio da Firenze inizia la rivoluzione. Largo ai giovani, intanto. «Ti possono dare la spensieratezza dell’età. Non sentono la pressione della classifica, pensano solo a giocare, ad affermarsi», spiega Ranieri per poi preannunciare il cambio della guardia in porta. «Ho parlato con Radunovic, gli ho detto che avrei anticipato la sostituzione visto che l’idea iniziale dopo il Milan era quella di dargli altre due partite. Non lo vedo sereno, spazio quindi a Scuffet che in questo momento mi dà più garanzie». Ranieri non ha paura in questo modo di perdere mentalmente il serbo («voglio semmai che ritrovi la serenità») e svela le parole con cui ha dato mandato all’ex Udinese: «È giunta la tua ora, tocca a te. In bocca al lupo». O alla Lupa, considerato il suo primo avversario con la maglia rossoblù. Una Lupa in grande spolvero. «Mi aspetto una grande Roma. Una squadra solida, fortissima là davanti e nelle palle inattive. Mi dispiace per Pellegrini», il rammarico di Ranieri per il nuovo infortunio del capitano giallorosso.

La sfida nella sfida

Cagliari-Roma è anche Ranieri-Mourinho, una sfida di grande fascino che si trascina da anni ormai. «Il rapporto tra noi era iniziato male, ora va bene. È un uomo tutto d’un pezzo, lo stimo tanto», tiene a precisare il tecnico rossoblù, che va oltre le insidie del calendario e non pensa certo allo scontro diretto con la Salernitana quando poi riprenderà il campionato dopo la pausa. «Stiamo con i piedi per terra e pensiamo a questa partita. Poi ci sarà la sosta». Nessun indizio sull’undici che romperà il ghiaccio domani alle 18, tanto meno sul sistema di gioco. «Sono già abbastanza forti e non voglio dare ulteriori vantaggi a Mourinho». Luvumbo? «Piano piano si sta riaggregando. Non è al cento per cento, ma molto probabilmente lo porterò in panchina». Dolci parole, infine, per il giovane Desogus, che si è finalmente lasciato l’infortunio alle spalle e sta iniziando ad allenarsi con il gruppo. «L’ho visto molto bene, è un ragazzo che mi piace e lo terrò d’occhio».

