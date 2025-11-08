Cagliari, la rabbia e l’orgoglio 

Como 0

Cagliari 0

Como (4-2-3-1) : Butez; Smolčić (44' st Vojvoda), Ramón, Diego Carlos, Álex Valle; Perrone, Caqueret (18' st Baturina); Addai (30' st Kühn), Nico Paz, Diao (1' st Jesús Rodríguez); Morata (17' st Douvikas). In panchina Vigorito, Čavlina, Kempf, Alberto Moreno, Posch, Da Cunha, Van der Brempt, Cerri. Allenatore Fabregas.

Cagliari (4-3-3) : Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (34' st Idrissi); Folorunsho, Prati (34' st Mazzitelli), Gaetano (12' st Adopo); Palestra, S. Esposito (22' st Borrelli), Felici (34' st Luvumbo). In panchina Radunović, Sarno, Kılıçsoy, Juan Rodríguez, Di Pardo, Cavuoti, Pavoletti, Zé Pedro. Allenatore Pisacane.

Arbitro : Pezzuto di Lecce.

Note : ammoniti Addai, Morata, Prati, Perrone. Angoli 10-0. Recupero 3' pt-6' st.

La rabbia e l’orgoglio. E la conferma che il Cagliari di Pisacane non è un fuoco di paglia. Il pareggio (0-0) a Como lo rilancia, non solo in classifica dove già stava abbastanza comodo e al sicuro. Spazza via sul nascere i fantasmi, dà continuità alla prestazione dell’Olimpico, credibilità al percorso e convinzione alla squadra nel primo vero momento di flessione della stagione, superato - in parte - con pazienza e dedizione. È solo un punto ma con una botta di autostima pazzesca. Ottenuto con una prova di forza e carattere contro un avversario superiore dal punto di vista qualitativo, messo sotto scacco grazie all’organizzazione e a una tenacia persino commovente, al di là degli episodi - più o meno fortunosi - e delle prodezze del solito Caprile che hanno indirizzato e deciso il match. Zero reti, ma quante emozioni. Persino qualche rimpianto per i rossoblù nel finale. Avanti così. Ora la sosta, poi lo scontro diretto col nuovo Genoa di De Rossi alla Domus. Quello sì, da vincere a tutti i costi.

Il gol annullato

Nel Cagliari non c’è il centravanti di riferimento annunciato alla vigilia da Pisacane ma Esposito “falso nueve” come col Bologna. Gli undici rossoblù al via, schierati attraverso il 4-3-3 (che poi diventa un 4-5-1 in fase difensiva) sono, dunque, il portiere Caprile, i quattro difensori Zappa, Mina, Luperto e Obert (che rientra dalla squalifica), il regista Prati affiancato da Folorunsho e Gaetano, Palestra e Felici larghi con Esposito, appunto, al centro dell’attacco. In campo col 4-2-3-1 il Como, a sua volta al via con Butez, Smolčić, Diego Carlos, Ramón, Álex Valle, Perrone, Caqueret, Addai, Nico Paz, Diao e Morata. Ed è proprio quest’ultimo, dopo aver mandato al bar Mina, a rompere il ghiaccio con un tiro, però, troppo defilato e facile preda di Caprile. I rossoblù restano rintanati in casa, ma alla prima uscita, al 18’, trovano la rete complice la deviazione di Alex Valle sulla conclusione di Palestra. L’azione è, però, viziata da un presunto fallo dello stesso ex Atalanta che viene rilevato dal Var. Scampato il pericolo, i lariani provano a riprendersi il match. Si allunga e ci arriva Caprile prima sul fendente all’angolino di Addai, quindi sul tentativo di Nico Paz. Il Cagliari incassa, ma quando riparte, punge. L’occasione d’oro è sul destro di Felici che, come col Bologna, però, calcia addosso al portiere.

Che parata!

Subito Juan Rodríguez per Diao al rientro dagli spogliatoi. Il Como sale per intensità e qualità, ma sale in cattedra Caprile. Surreale la parata sul tiro a botta sicura sotto porta di Morata sugli sviluppi di un corner: col fianco! Ancora il portierone veronese decisivo sulla staffilata dalla distanza di Nico Paz. Il Como inizia a innervosirsi. Morata, sfiancato da Mina, chiede addirittura il cambio. Al suo posto Douvikas. Dentro anche Baturina. Adopo per Gaetano e Borrelli per Esposito, invece, le prime sostituzioni di Pisacane, che nel finale poi inserisce, contemporaneamente, Idrissi e i due ex Luvumbo e Mazzitelli. E proprio l’angolano a tre minuti dal novantesimo ha la palla della vittoria, il portiere, però, gli chiude lo specchio. Il Como abbaia ma non morde. E alla fine è un punto d’oro per i rossoblù.

