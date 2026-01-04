cagliari, la prima è negativa 

Il Cagliari cade in casa contro il Bitonto per 3-1 nella prima partita del 2026 e nella gara che chiude il girone d’andata. L’avvio è subito complicato: dopo poco più di due minuti Bruninha porta le ospiti in vantaggio, sorprendendo la difesa e costringendo le rossoblù a inseguire. La squadra di Giorgi reagisce e guadagna metri, creando alcune buone occasioni, ma le conclusioni non centrano lo specchio o vengono respinte dalla retroguardia avversaria.

Il raddoppio

Proprio nel momento migliore del Cagliari arriva il secondo gol del Bitonto, favorito da un’autorete che penalizza le padrone di casa e porta il punteggio sul 2-0. Il primo tempo si chiude su questo risultato, con le rossoblù costrette a inseguire nonostante la pressione esercitata negli ultimi minuti della frazione.

Il secondo tempo

Nella ripresa le padrone di casa aumentano ritmo e intensità, cercando di creare superiorità soprattutto sulle fasce e in ripartenza. Pellegry resta la più attiva, ma le conclusioni non producono effetti concreti. Il Bitonto colpisce ancora su punizione dal limite dell’area, portando il punteggio sul 3-0. Il Cagliari reagisce e accorcia le distanze: grande recupero palla di Pellegry e assist per Mendes, che davanti al portiere firma l’1-3.

Le rossoblù continuano a spingere e sfiorano il secondo gol con una traversa colpita da Pellegry. Carboni si distingue con interventi determinanti che limitano ulteriormente il passivo. Nel finale il Cagliari prova anche il power play, senza riuscire a cambiare l’esito della partita.

La gara termina 3-1 per il Bitonto, con il Cagliari che resta in zona playoff al termine del girone d’andata, mostrando comunque carattere e determinazione nei momenti più complessi dell’incontro.

