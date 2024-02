Cagliari, la partita del cuore di Ranieri 

Assemini. Il telefono non è mai stato così caldo da quando è tornato nell’Isola. Squilla in continuazione da martedì e la maggior parte delle chiamate, manco a dirlo, arrivano dalla Capitale. Sono i primi effetti collaterali di Roma-Cagliari, non una partita come le altre per lui, inevitabilmente. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi ma in fondo sono sempre lì che aspettano, dove tutto è cominciato e dove il sogno è poi diventato realtà. «Roma è speciale per me. Così come lo è sempre stata Cagliari ogni volta che sono poi tornato da avversario», chiarisce subito Claudio Ranieri con una par condicio chirurgica. «È qualcosa che ti dà di più, chiaramente. Ma prima e dopo, durante dovremo essere tutti lì a martellare perché abbiamo bisogno di punti».

L’allievo De Rossi

Chissà se domani sera il tecnico di Testaccio - cuore giallorosso e amatissimo dai tifosi della Lupa - sarà altrettanto bravo a gestire le emozioni, così come lo è stato ieri nella sala stampa del centro sportivo di Assemini dove, ovunque ti giri, c’è qualcosa di rossoblù, persino la tuta che ha scelto di indossare anche una volta finito l’allenamento. L’attesa è un concentrato di brividi. A rendere la partita ancora più suggestiva, poi, ci sarà la presenza di De Rossi sulla panchina della Roma. «Spero che il predestinato faccia la carriera che merita. Era già un allenatore quando giocava e mi auguro che questa sia la strada giusta». Proverà, intanto, a sbarrargliela per novanta minuti.

L’approccio giusto

Serata per cuori forti, insomma. Ma forte dovrà essere, soprattutto, l’impatto del Cagliari. «Il cambio di allenatore ha dato una scossa. Hanno vinto due partite e vorranno vincere anche la terza», avverte Ranieri che, un’idea sul tipo di partita che sarà, già se l’è fatta. «Affrontiamo una squadra con grande qualità, brava nel possesso palla. Gioca molto per le vie interne per provare poi a sorprenderti con gli esterni». Da evitare assolutamente, tanto per intendersi, il primo tempo col Torino. «Giochiamo il nostro calcio, con la stessa fame di quando siamo disperati. Poi ci può stare anche di perdere una partita come questa, ma abbiamo il dovere di provarci concedendo il meno possibile». Fare paragoni con la gara d’andata non avrebbe senso. «Sono due squadre completamente diverse. Con l’allenatore, la Roma ha cambiato anche il modulo. Speriamo, piuttosto, di essere migliorati noi nel frattempo».

Il mercato e Zito

Il mancato arrivo di Barak non sembra preoccupare più di tanto Ranieri. «Sono soddisfatto del mercato», taglia corto. «Abbiamo perso Goldaniga e Mancosu che si è operato, sono arrivati due giocatori con ottime referenze. Mina lo volevamo già la scorsa estate. È una forza della natura ed è entrato subito nel gruppo col sorriso e con personalità. Spero di poter chiudere il cerchio in difesa con lui. Gaetano è uno di quelli che avevamo nel mirino. Una mezzala offensiva di alta qualità. Ne ha parlato benissimo Spalletti nei giorni scorsi, e non può essere un caso. Sono entrambi pronti a giocare, vedremo lunedì sera». All’Olimpico non ci sarà, invece, Sulemana. «Speriamo di vederlo martedì alla ripresa degli allenamenti». Rientrato giusto in tempo Luvumbo, dopo l’eliminazione dell’Angola in Coppa d’Africa. «Contiamo di averlo con noi per la rifinitura», tira un sospiro di sollievo Ranieri. E il suo sorriso (liberatorio) vale più di mille parole.

