Cagliari, la palla passa al capitano 

L’uomo giusto al posto giusto al momento giusto? La squalifica di Piccoli (sempre titolare dall’inizio del campionato e capocannoniere con 9 reti) rilancia Pavoletti nella partita che potrebbe chiudere - virtualmente - la pratica salvezza, in attesa poi della certezza aritmetica. A guidare l’attacco del Cagliari lunedì sera a Verona contro l’Hellas sarà quasi certamente il capitano, sempre presente, a sua volta, nei momenti che contano nella storia recente del club rossoblù, ma sempre subentrato dalla panchina le 24 volte che è stato impiegato nel corso di questo torneo. Nel quale - indubbiamente - non è riuscito a incidere quanto avrebbe voluto e immaginato, almeno in campo, quando ha rinnovato il contratto sino al 2026. Quale occasione migliore per farlo.

Parole pesanti

Leader indiscusso dello spogliatoio, le sue parole pesano quanto le parate di Caprile, i gol di Piccoli o gli assist di Augello. Ha fatto un compromesso tecnico con l’età (va per i 37 anni, del resto), ha imparato a gestire il proprio corpo e il tempo a disposizione accettando così da subito un ruolo part time e mettendo la propria esperienza al servizio della squadra. Sempre, comunque. Soprattutto nei momenti di difficoltà il suo intervento è stato decisivo. Lo è stato anche di recente, dopo il pareggio con il Genoa. «La retrocessione mi ha dato grande esempio, lo dico sempre ai ragazzi, quindi quando vedo atteggiamenti sbagliati subito si alza l’attenzione», ha rivelato lui stesso tre settimane dopo, nel post Empoli-Cagliari. «Abbiamo raggiunto un bel livello di compattezza e unità, ogni tanto ci sta che parli alla squadra e si faccia il punto della situazione. L’ho fatto di recente insieme ai compagni, non c’erano cose allarmanti ma bisognava indirizzare meglio qualcosa. Credo sia importante ogni tanto ritrovarsi per capire come stiano andando le cose, così cresce un gruppo sano e si fa un esame di coscienza».

Le farfalle nello stomaco

Chiunque ad Asseminello sa bene che, prima o poi, farebbe i conti con lo sguardo di Pavoletti se dovesse abbassare il livello di attenzione o avere un atteggiamento sbagliato, non solo in partita. I più giovani pendono dalle sue labbra, rappresenta un punto di riferimento anche per gli “anziani” e per Nicola col quale c’è sempre stato un buon feeling e un confronto aperto, schietto. Figura imprescindibile, insomma, all’interno del gruppo. Ora, però, il bomber livornese vuole lasciare il segno sul campo. Aspettava con trepidazione la sua grande chance e questa contro il Verona vale quanto un’intera stagione per lui, l’ottava in rossoblù. Sente le farfalle nello stomaco e ogni minuto che passa verso il match è un guanto di sfida.

Potenza dei numeri

Curiosamente, il Verona è la squadra che Pavoletti ha sfidato di più in carriera dopo l’Atalanta, ben 15 volte. Segnando in tutto 2 gol, il primo nel 2013 in B con la maglia del Sassuolo, il secondo due anni dopo in A con quella del Genoa. Da allora, sembra avere un conto aperto con l’Hellas che spera di chiudere dopodomani con la rete che vale la salvezza per il Cagliari. Il finale che ti aspetti. Un finale alla Pavoletti.

