«Cagliari, la nostra grande sfida» 

Il destino li ha messi uno accanto all’altro, domenica in campo e ieri dietro una scrivania dove hanno provato a tirar fuori le emozioni vissute in queste ultime settimane. E a spiegare quanto sia importante per un 26enne calciatore europeo giocare in Serie A. «Abbiamo dovuto attendere un po’ da quando è iniziata la trattativa col Cagliari, ma ora che siamo arrivati e abbiamo pure esordito è tutto molto bello, travolgente». Senza filtri e senza frontiere nella sala stampa della Domus con i due difensori che dispensano sorrisi come se non ci fosse un domani dopo aver portato nella retroguardia rossoblù quell’esperienza che Ranieri chiedeva a gran voce sin dal primo giorno di ritiro in Val d’Aosta. Pantelis Hatzidiakos e Mateusz Wieteska parlano lingue diverse - greco il primo e polacco il secondo - ma gli basta uno sguardo per capirsi, oltre all’inglese (che “masticano" benissimo) e l’interprete. Prima di certe risposte sembrano quasi cercare il consenso l’uno dall’altro mostrando quella complicità già apprezzata durante Cagliari-Udinese, esame superato nonostante qualche, fisiologico, passaggio a vuoto e il doppio “giallo” che costringerà l’ex Clermont a saltare la sfida di domenica a Bergamo con l’Atalanta. L’Isola nel destino, dunque. Decisivo per entrambi il consiglio di un ex giocatore del Cagliari. Quello di Lykogiannis per Hatzidiakos e quello di Walukiewicz per Wieteska.

Il greco

Nel posto giusto al momento giusto. «Ho fatto questa scelta perché Cagliari è una piazza importante con una tifoseria da top dieci. Poi c’è il mister, e non serve aggiungere altro». Hatzidiakos è felice, e si vede. Stregato dalla struttura di Asseminello, dai compagni, dai tifosi e, soprattutto, da Ranieri. «Davvero un’ottima persona, garbata. È come un padre per tutto il gruppo. Ogni volta che arriva per l’allenamento stringe la mano a tutti e, soprattutto, ci guarda sempre in faccia, e non è scontato». Così come non lo era il suo (buon) debutto contro l’Udinese. «Ho avuto davvero delle sensazioni positive. Mi piace il calcio italiano, è veloce, diretto», sottolinea il greco che arriva dal campionato olandese. «E mi piace anche giocare nella difesa a tre. L’ho fatto spesso in Nazionale, a destra o a sinistra o al centro, indifferentemente». Dopo l’Udinese, l’Atalanta. «La conosco molto bene perché ci gioca Koopmeiners, uno dei miei migliori amici. È molto forte, molto. Ma stiamo preparando al meglio la partita e sono certo che potremo dire la nostra».

Il polacco

A Bergamo non ci sarà, invece, Wieteska, squalificato. Anche lui, però, si gode questo impatto positivo con la realtà rossoblù, a prescindere dall’espulsione di cinque giorni fa. «Qui posso migliorarmi», sottolinea il polacco, che a sua volta arriva dalla Ligue 1. «Non ho trovato molte differenze, sia nel difendere che nell’attaccare. Forse qui ci sono molti più giocatori di qualità». E una tifoseria da urlo. «Che spettacolo alla Domus. Vogliamo dimostrare a tutti loro il nostro impegno in ogni partita. E dice bene Pantelis, quando la definisce una tifoseria da top dieci». Anche il lato umano di Ranieri è una piacevole scoperta. «Da subito molto disponibile, mi ha detto di rivolgermi a lui per qualsiasi tipo di problema anche non calcistico. Quanto sia preparato e bravo poi lo sanno tutti anche da noi in Polonia».

