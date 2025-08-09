Cagliari, la magia di Zito a Santander 

Il pareggio nel segno di Luvumbo, di tacco. Sul pezzo anche Mina e Zortea. Ancora alla ricerca del ritmo ideale e dell’intesa con i nuovi compagni, invece, Folorunsho all’esordio (come Mazzitelli). A prendersi la scena allo stadio “El Sardinero” nell’ultima amichevole estiva contro il Racing (squadra impegnata nella seconda serie spagnola) sono anche i giovani Pintus e Idrissi e, soprattutto, lui, Mina, sempre più leader del Cagliari. Finisce così 1-1, in fondo un buon test a una settimana dalla prima gara ufficiale, in Coppa Italia. Che poi era un doppio test visto che le due squadre si sono sfidate anche al mattino, con due formazioni diverse, formate per lo più da seconde linee. E anche in quel caso, il match è finito in parità (0-0).

Il sistema di gioco

Cambio di rotta tattico per i rossoblù dopo il 4-3-3 del “Trofeo Gigi Riva”: complice anche il forfait di Luperto, Pisacane si affida al modulo 3-5-2 puntando sul duo Luvumbo-Piccoli in attacco. Mina (capitano per l’occasione) guida il reparto difensivo davanti al portiere Caprile, con il giovane Pintus e Obert. Prati il regista di riferimento, Adopo la mezzala di destra, Folorunsho quella di sinistra. A tutto gas Zortea e Idrissi sulle due corsie esterne.

Caprile c’è

L’avvio di gara premia la miglior condizione atletica degli spagnoli (leggermente più avanti con la preparazione) e la fluidità del gioco (Caprile ci mette la pezza due volte su Yeray). Più che al risultato, Pisacane sembra voler puntare su certi concetti in particolare e sulla costruzione dal basso della manovra sfruttando i piedi buoni dei difensori e, soprattutto, il destro di Prati, bravo a imbeccare in verticale Piccoli nella prima vera chance per il Cagliari conclusa con un diagonale dall’attaccante bergamasco (tra i più attesi, manco a dirlo) e respinta dal portiere Ezkieta. In chiusura di tempo il tentativo di Zortea dalla distanza, la palla sfiora il palo.

Ci pensa Zito

Al 6’ della ripresa il Racing la sblocca: un tocco morbido, troppo morbido, di Folurunsho in mezzo al campo scatena il contropiede spagnolo, Villalibre si fa beffa di Obert e serve ad Andrés la palla dell’1-0. Il gol scuote il Cagliari che ci mette più veemenza e rabbia. Non è un caso se, al 19’, è proprio uno dei leader, Mina, a lavorare il pallone per Luvumbo che, sotto porta, firma l’1-1 col tacco. L’ingresso di Deiola (schierato braccetto destro) per Pintus non cambia l’assetto tattico. Con l’inserimento di Cavuoti al posto di Luvumbo, sale, invece, il raggio d’azione di Folorunsho, sino alla linea offensiva al fianco di Piccoli. E proprio quest’ultimo ci prova al volo, trovando l’angolino basso, ma anche la deviazione del portiere. Ancora il bergamasco al volo sul cross di Zortea, stavolta il pallone è facile preda del portiere. Dentro nel finale anche Vinciguerra. Il Cagliari chiude all’attacco, ma il risultato non cambia più. Finisce pari. Comunque un buon pari.

L’altra partita

Al mattino, si sono sfidate, invece, le seconde linee delle due squadre. Tra i rossoblù, sempre schierati attraverso il 3-5-2, c’erano anche Zappa, Deiola e Mazzitelli, però. L’ex Sassuolo ha giocato regista, ai suoi fianchi il “vecchio” caro Rog (in campo per un’ora e passa) e Liteta (sempre più interessante). I due senatori sono stati sperimentati, invece, in un ruolo inedito: il sangavinese nel cuore della difesa a tre (insieme a Veroli e Cogoni), il monzese largo a sinistra (dall’altra parte Di Pardo). Tra i pali Ciocci. In attacco, la strana coppia Felici-Borrelli, che nell’ultima parte del match ha poi ceduto il posto ai due protagonisti della Primavera di Pisacane, Bolzan e Vinciguerra. Quest’ultimo ha sfiorato il gol nel finale in contropiede. Di Zappa l’altra occasione, di testa, per il Cagliari B in un match dal ritmo abbastanza blando, condizionato magari anche dall’orario e dal caldo. E finito senza reti.

