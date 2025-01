Cagliari, la Lazio nel destino di Caprile 

Da quando gioca e para in Serie A, la Lazio ha rappresentato una sorta di spartiacque nel suo percorso stagionale. Prima a Empoli, poi col Napoli, ora col Cagliari? Non è un avversario come gli altri, evidentemente, per il portiere Elia Caprile, che proprio contro i biancocelesti, la scorsa stagione, si è preso il posto da titolare in Toscana dopo un avvio shock. E ai biancocelesti ha parato un rigore con i guanti “partenopei” giusto un mese fa in Coppa Italia. Proprio quella sera all’Olimpico, forse, ha maturato l’idea di cambiare aria per giocare con più continuità. Di lì a poco è arrivata la chiamata di Davide Nicola, suo grande estimatore, col quale aveva appena conquistato una salvezza eccezionale. E di conseguenza, quella del ds Bonato, bravo a chiudere l’operazione in pochi giorni grazie allo scambio con Scuffet e strappando addirittura un diritto di riscatto (fissato in 8 milioni) a De Laurentiis. Viene ora da chiedersi che cosa gli riserverà la sfida di lunedì sera alla Domus.

Dalla Lazio in poi

La Lazio nel destino di Caprile che peggio non poteva cominciare il primo anno nella massima serie con la maglia dell’Empoli. La papera sul gol (decisivo) di Bonazzoli poi la distorsione alla caviglia. Tra infortunio e panchina, è rimasto fuori cinque mesi. «Certo, esordire in A con una “quaglia” di quelle grosse, per di più contro la squadra della mia città, non era proprio quello che sognavo. E una settimana dopo mi sono fatto male alla caviglia: quaranta giorni fuori», ha raccontato il numero 25 del Cagliari in una recente intervista col sorriso amaro. «È stato il momento peggiore. Soffrivo al pensiero di non potermi riscattare nella partita immediatamente successiva, e chissà per quanto tempo ancora». La seconda chance è arrivata il 22 dicembre, con la Lazio, appunto. «Una scelta tecnica, su spinta del preparatore dei portieri», ha svelato poi lo stesso Caprile. «Lì è cominciata davvero la mia stagione e mi ha lasciato la certezza di poter essere un portiere di Serie A». Tre settimane dopo è arrivato Nicola al posto di Andreazzoli (che, invece, aveva sostituito Zanetti) e la stagione è stata un continuo crescendo sino alla salvezza.

Il rigore di Zaccagni

Caprile ha poi ricominciato da Napoli come vice di Meret. Si è reso conto quasi subito che il vestito del dodicesimo gli stava un po’ stretto a 23 anni, per quanto facesse parte di una delle candidate allo scudetto. All’ombra del Vesuvio, ha avuto pochissime chance per mettersi in mostra. Una di queste è stata proprio una partita con la Lazio valida per gli ottavi di Coppa Italia. Per l’occasione, l’allenatore Conte aveva deciso di schierare tutte le riserve, compreso il portiere, dunque. Un eccesso pagato con la sconfitta e l’eliminazione. Caprile ha trovato comunque il modo per prendersi la scena parando un rigore al capitano Zaccagni e limitando il passivo (1-3) con altri interventi altrettanto pregevoli. Un mese dopo l’appuntamento si ripete. Stavolta in campionato, con la maglia del Cagliari e la squadra tipo al suo fianco. E stavolta vuole prendersi anche i tre punti.

