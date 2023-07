La guerra dei tavolini infiamma Cagliari. La Polizia locale continua a girare in centro con il metro in mano, constatando che diversi bar e ristoranti occupano aree ben più vaste di quelle consentite. Fioccano i provvedimenti di sospensione della concessione per il suolo pubblico, gli interessati sono furenti, ma non le organizzazioni di categoria: «Basta anarchia, è giusto così».

a pagina 16