Due sedie e una lavagnetta in più su strade e marciapiedi e scatta la chiusura per un mese. Succede spesso a Cagliari, città che punta sull’accoglienza per essere sempre più “turistica”, affidandosi anche a ristoranti e bar. La politica vuole assumersi le responsabilità e in Consiglio comunale si punta a rivedere un regolamento troppo “severo” che, in assenza di modifiche, lascia campo libero alla burocrazia e agli eccessi di zelo. Oggi se ne parlerà in Aula.

a pagina 19