Cagliari, la grande attesa 

Doppia sconfitta italiana nel sabato del Masters 1000 di Madrid. Salutano la Spagna sia Marco Cecchinato eliminato 6-4, 7-6(5) dall'australiano Alex De Minaur, sia Andrea Vavassori, sconfitto 6-4, 6-3 dal russo Daniil Medvedev. I due italiani sono attesi a Cagliari, per il Superchallenger: il primo compreso nell'entry list del tabellone principale e il secondo in quello delle qualificazioni. Tra i protagonisti è atteso anche Matteo Arnaldi, oggi al terzo turno in Spagna contro lo spagnolo Jaime Munar. Gli organizzatori dell'Atp 175 monitorano quello che accade in Spagna per assegnare le wild card (tre per tabellone, con per le qualifiche già data ad Alberto Sanna), poi verranno sorteggiati i tabelloni. Il main draw del Sardegna Open scatterà martedì, mentre le qualificazioni (che mettono in palio quattro posti) inizieranno domani.

Weekend ricco nell'Isola

Sventola il tricolore sui campi dell'Itf Combined di Santa Margherita di Pula. Finale tutta italiana nel singolare maschile, con Lorenzo Rottoli che si è aggiudicato il titolo battendo 6-1, 6-2 in finale Giovanni Oradini. Successo italiano anche nel doppio femminile, con Alessandra Teodosescu e Federica Urgesi che hanno superato 6-4, 6-3 la belga Marie Benoit e la bosniaca Dea Herdzelas. Il doppio maschile va all'olandese Mick Veldheer e al tedesco Kal Wehnelt (3-6, 6-1, 14-12 sui portoghesi Jaime Faria e Henrique Rocha). Finale in singolare tra l'elvetica Ylena In-Albon (allenata dal coach sardo Manuel Mazzella) e la ceca Nikola Bartunkova. Intanto, oggi e domani, va in campo la penultima giornata del campionato regionale di Serie C a squadre..

RIPRODUZIONE RISERVATA