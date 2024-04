Cagliari, la forza del gruppo. E di Ranieri 

Con le cinque sostituzioni, va detto, il calcolo delle probabilità aumenta, quasi raddoppia. E spesso certe scelte lungimiranti sono la conseguenza di altre sbagliate o, quanto meno, rivedibili. C’è, però, chi dalla panchina ha raccolto pochissimo, il Sassuolo addirittura nulla. E chi i problemi non li ha risolti nemmeno cambiando in corsa. «Il Cagliari», ha tenuto a precisare, orgoglioso, Ranieri domenica mentre evidenziava la professionalità e i valori umani del gruppo, «è la seconda squadra che ha segnato più gol con i giocatori subentrati». In tutto 12, compreso l’ultimo di Viola contro l’Atalanta. La prima è il Milan con 14. Ma più che il numero di reti, il dato che maggiormente valorizza la rosa o le intuizioni del tecnico di Testaccio è l’impatto che queste hanno avuto sui match. Sono quasi sempre state decisive, infatti, come nessuno in Serie A. Un primato tutto rossoblu: quasi la metà del bottino totale (14 punti su 30) è stato ottenuto proprio grazie ai sigilli dei panchinari, incisivi quanto i titolari sotto porta. Anzi, di più, considerato il tempo a disposizione.

Gol pesanti

Potenza dei numeri, aiutano a spiegare l’evolversi di una squadra-cooperativa che ha sì, i suoi punti fermi, ma nella quale cambiano in continuazione i protagonisti che poi decidono le partite. Un po’ per necessità, complici i tanti infortuni che si sono susseguiti nel corso della stagione. Soprattutto per scelta, vista la tendenza dell’allenatore di coinvolgere tutti e di spremere così la rosa sino all’ultima goccia in base alle caratteristiche dell’avversario e alle esigenze del match. Curiosamente, la squadra dopo il Cagliari ad aver conquistato più punti (11) grazie ai gol dei subentrati è l’Empoli, anch’essa in lotta per la salvezza e allenata da un tecnico come Nicola che fa della perseveranza e dello spirito di gruppo la sua forza. A seguire, lo stesso Milan (10), la Lazio (9) e il Lecce (sempre 9).

Viola, sempre lui

«Ho un gruppo di giocatori meravigliosi», ha ribadito Sir Claudio. «Si aiutano l’uno con l’altro, si allenano alla grande per tutta la settimana. Nessuno fa facce storte quando dico la formazione. Tutti sanno che ho bisogno di tutti. Lottano, si impegnano. I gol dalla panchina non sono un caso, insomma». Certo, anche i maxi recuperi aiutano. Così, chi viene chiamato in causa nel finale, sa di potersi prendere la scena sul più bello, entra carico come una molla e trasmette la sua adrenalina ai compagni. Uno su tutti, Viola, il giocatore che più identifica questo spirito. Sembra quasi indemoniato a volte, in pochi minuti mescola rabbia e classe in una miscela esplosiva. Ha messo a segno 4 gol (di cui 3 decisivi e uno più bello dell’altro) subentrando dalla panchina. Come lui, in Serie A, soltanto gli interisti Martinez e Frattesi e i milanisti Jovic e Okafor. Altro goleador rossoblù subentrante pesante è il capitano Pavoletti, tra la doppietta al Frosinone e la rovesciata contro il Sassuolo. Gli altri cinque gol portano la firma di Shomurodov (2, entrambi con la Salernitana), Oristanio, Zappa e Sulemana. L’importanza del gruppo. L’importanza di Ranieri.

