Cagliari, la Fiera è una Curva E Truzzu sarà al San Nicola 

Non sono le notti magiche ma poco ci manca, almeno a giudicare dal calendario, che segna un giugno inoltrato, e dal maxischermo che alla Fiera legherà 4500 tifosi rossoblù. Cagliari si prepara all’ultimo ballo, con l’abito da serata di gala e il silenzio tipico dell’attimo che precede il boato.

No vetro e metallo

La prima prova è arrivata venerdì, col via libera al box-office online per ottenere l’accredito per la Fiera (la capienza è contingentata): i pass sono stati polverizzati. Stasera i cancelli del piazzale Marco Polo saranno aperti dalle 18, con un’invasione rossoblù che ha reso necessario un mini-regolamento che mette al bando vetro e metallo, così come qualsiasi altro oggetto potenzialmente pericoloso.

Regole da seguire

Le prescrizioni riguarderanno anche le attività commerciali della zona: dalla stessa piazza a via degli Sport, passando per viale Diaz e via Pessagno, per tutta la durata dell’evento (alle 2 dovrà essere tutto finito) stop alla vendita per asporto di bevande in contenitori, appunto, di vetro o metallo. Gli esercenti hanno l’obbligo di conservare i “vuoti”.«Dopo i fatti di Torino», spiega il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, «con eventi di questo tipo bisogna andarci coi piedi di piombo». Il riferimento è alla tragedia di piazza San Carlo del 2017 quando, durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, tre persone morirono nel panico generato da un gruppo di ragazzi che utilizzò lo spray al peperoncino per rapinare i presenti. «Perciò», prosegue, «abbiamo previsto una capienza limitata, in sicurezza, rispondendo alle richieste che arrivavano da tanti tifosi».

Telefonata tra sindaci

Truzzu, invece, assisterà alla supersfida direttamente dal San Nicola: «Ho avuto la fortuna di fare tante trasferte, anche prima di diventare sindaco. Questa, però, è una delle più importanti». Si dice fiducioso, ma non si sbilancia sull’esito: «Sarà durissima, sarà una battaglia e speriamo di uscire vincitori. L’importante sarà versare ogni goccia di sudore, poi lo sport è così: a volte va bene, altre volte va male». All’andata aveva “ospitato” il collega barese, il primo cittadino Antonio Decaro: «L’ho sentito dopo la partita, ma non posso dire cosa ci siamo detti».

Vecchie glorie

La finale vale una stagione, e forse non solo. Ma qualcuno, contro il Bari, 53 anni fa è addirittura diventato leggenda. «In quella partita abbiamo vinto lo Scudetto: magari ci porta bene». Beppe Tomasini, difensore del Cagliari tricolore del ’70, è ottimista. Non crede allo spauracchio del San Nicola, la temuta “Astronave” in grado di far tremare le gambe agli avversari: «Per me giocare in casa o in trasferta non faceva differenza. Certo, quello di Bari è un campo micidiale, però se sei un professionista puoi anche essere al Maracanà, ma vuoi difendere la tua squadra e i tuoi colori». L’ex numero 6 guarderà la finale da Jerzu, dove sarà impegnato per una partita di beneficenza, insieme con altri pezzi di storia rossoblù come Pusceddu e Matteoli. Per Tomasini l’impresa è possibile: «A febbraio sono stato a Bari per la sfida di campionato, avevamo giocato meglio noi. All’ultimo minuto c’era stato quel rigore, ma il Cagliari era stato superiore: può essere che lo sia anche questa volta».

RIPRODUZIONE RISERVATA