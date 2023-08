Cagliari, la febbre del sabato sera 

La febbre del sabato sera. Già venduti oltre 11.000 biglietti per Cagliari-Palermo, primo turno di Coppa Italia in programma sabato alla Unipol Domus a partire dalle 21.15. Nonostante la partita sia a ridosso del Ferragosto, con molti tifosi quindi già in vacanza, potrebbe registrarsi il tutto esaurito.

Verso il Palermo

Non faranno parte della gara sicuramente Lapadula, Mancosu e Rog, tutti e tre reduci da un intervento chirurgico. Oltre al portiere Radunovic, ha ripreso ad allenarsi insieme al gruppo Jankto. Hanno continuato, invece, a svolgere un lavoro differenziato Desogus e Pereiro.

Abbonamenti

Ultimi tre giorni disponibili per acquistare l’abbonamento alla stagione 2023-2024 del Cagliari: la campagna si chiuderà venerdì. Superata quota 3.000 con la Curva Nord e i Distinti Laterali sold-out già da un pezzo. C’è posto ancora in Curva Sud, Distinti Centrali e Tribuna, circa 2.600 in tutto. Con questi numeri da record sugli abbonamenti, è facile intuire che i biglietti residui e disponibili quindi per la vendita partita per partita abbiano un costo elevato, soprattutto contro le big del campionato.

