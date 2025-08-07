Cagliari, la favola del Guerriero iniziò a Santander 

Fosse stato per lui, non avrebbe mai lasciato il Cagliari e spera di tornarci, prima o poi. «Magari come allenatore, magari come osservatore. Chissà. In qualsiasi veste che mi possa legare di nuovo alla mia squadra del cuore. Certo sarebbe un sogno». Oggi Nelson Abeijon ha 52 anni, vive nella sua Montevideo in Uruguay e fa parte dello staff tecnico di Alvaro Recoba (con cui ha appena concluso l’avventura alla guida del Nacional). L’ultima volta che è stato nell’Isola era maggio del 2015, in occasione del Conti-day. L’italiano, tuttavia, scorre che è una meraviglia, con evidente cadenza sarda. «I primi due miei figli sono sardi, sono nati lì», ricorda con tono perentorio, come se fosse scontato. Per poi sottolineare: «Io, quella maglia, ce l’ho appiccicata sulla pelle».

Rabbia e orgoglio rossoblù, dava l’anima in campo, trasmetteva senso di appartenenza e questo faceva impazzire i tifosi, al di là delle qualità tecniche e dei gol. Ha disputato in tutto 172 partite in otto stagioni intervallate da una parentesi di quattro mesi a Como (anche di quella avrebbe fatto volentieri a meno). Centrocampista da combattimento, per tutti era il Guerriero. Scuola Nacional, lui e Diego Lopez giocavano, però, in Spagna, al Racing Santander, quando l’allora presidente Cellino decise di portarli in Sardegna, nell’estate del ‘98. Sono diventate due bandiere. E ventisette anni dopo, c’è di nuovo il Racing nel destino del Cagliari, stavolta per un’amichevole che si disputerà domani allo stadio “El Sardinero”. «Mai avrei pensato che potesse succedere», se la ride Abe, mascherando in qualche modo la nostalgia. «Spero di riuscire a vederla in streaming».

Abeijon, che effetto fa Racing-Cagliari?

«È una strana e bella coincidenza. A Santander ho giocato solo un campionato, ma è stata la mia prima squadra in Europa e ha rappresentato quindi una tappa importante. Ho avuto la possibilità di giocare contro Barcellona, Real Madrid, Atletico. La gente era molto cordiale e divertente, la città accogliente, anche se pioveva quasi ogni giorno e non c’era il mare. Mi facevo poi certe scorpacciate di paella. Avevo firmato per quattro anni, ma dopo un solo anno è arrivata la chiamata del Cagliari».

Dove si trovava in quel momento?

«A casa mia. Mi chiamò Fabian, Fabian O’Neill, e mi disse: “prepara la valigia. Domani tu e Diego venite da me a Cagliari, in Italia”. Diego era meno convinto di me, gli dispiaceva lasciare la Spagna. Era però contento di giocare in Italia, era quello che sognava».

Siete davvero partiti il giorno dopo?

«Assolutamente sì. Ci siamo trovati a Madrid la mattina con il nostro procuratore e Cellino per firmare il contratto, poi siamo partiti con l’aereo privato del presidente. È stato un volo surreale. Cellino provava a parlare in spagnolo, ma non capivamo nulla. Lo ascoltavamo e ridevamo. Ricordo poi quando abbiamo iniziato a sorvolare la città: il mare sembrava non finire più e io ripetevo a Diego “ma qui non atterriamo mai?”».

L’impatto con Cagliari?

«Dopo che siamo atterrati, abbiamo giusto appoggiato le valige in hotel e siamo corsi allo stadio. Era fine agosto, il Cagliari giocava proprio quella sera in Coppa Italia. Ero abituato allo stadio del Racing, molto più compatto non essendoci la pista d’atletica attorno al campo ed entrando al Sant’Elia mi sembrava quasi di entrare in uno stadio americano».

L’impatto col Cagliari, invece?

«Non benissimo, Ventura non mi vedeva. Quando poi è andato via lui, è iniziata la mia favola. Se vi dico che mi capita spesso di sognare di giocare nel Cagliari, ci credete? Io quella maglia, ce l’ho appiccicata sulla pelle ormai».

L’emozione più grande in rossoblù?

«L’anno della promozione».

Se chiude gli occhi che cosa rivede?

«Due immagini. La prima in ritiro in montagna, prima dell’inizio del campionato, quando Zola è riuscito a convincermi a provare lo joga che lui praticava ogni giorno. Inutile dire che è stato un flop pazzesco perché Esposito e Langella facevano di tutto per distrarmi. Lo so, è strano ricordare proprio quella scena, ma Gianfranco è la persona più bella che ho conosciuto a Cagliari. Vedo poi il gol al Palermo, un gol pesantissimo».

Il momento più triste?

«Quando sono dovuto andar via. Non è stato semplice superare lo shock, sotto sotto non l’ho ancora superato. Mai e poi mai pensavo di dover indossare una maglia che non fosse quella del Cagliari».

Perché è finita?

«Ancora non l’ho capito. Evidentemente Cellino si era stancato o non credeva più in me. Capita».

Rimpianti?

«Forse quello che è successo con Tedesco della Reggina, la rissa, intendo. Fui squalificato per quattro giornate, è stata l’unica mia immagine brutta a Cagliari e mi è dispiaciuto tanto. Non mi pento perché aveva offeso pesantemente mia figlia, ma forse avrei dovuto reagire in modo diverso».

Il rapporto con i tifosi?

«Unico. Speciale. Mi sentivo davvero uno di loro. E ancora oggi è così».

Che cosa significa onorare una maglia?

«Dare tutto in campo senza pensare ad altro, affrontare ogni partita come se fosse una battaglia. Il Cagliari mi è entrato subito dentro. Quanto fosse importante, l’ho capito prima ancora di giocare. Parlando con le persone per strada, al bar, al mercato. Ero disposto a tutto per quella maglia. La gente questo lo percepiva e anche quando le cose non andavano bene, era sempre con me. Quanto mi manchi, Cagliari».

Che cosa lega così tanto gli uruguaiani alla Sardegna?

«La semplicità, l’umiltà, la lealtà».

La sua classifica con i primi cinque uruguaiani della storia rossoblù.

«Francescoli, poi O’Neill, Lopez, Nandez e Herrera. Io mi metto sesto». Ride.

Un uruguaiano, invece, che consiglierebbe oggi al presidente Giulini?

«Villalba del Nacional. È un attaccante esterno, velocissimo. Ha 24 anni. Ma ce ne sono davvero tanti da scovare e valorizzare».

Com’è la vita da allenatore?

«Sicuramente diversa da quando giocavo, ma altrettanto intensa ed emozionante. Vedi il calcio da un’altra prospettiva ed è tutto molto esaltante. Mi piace poi lavorare con i giovani».

Ha preso spunto da qualche tecnico in particolare?

«Sonetti mi ha fatto capire quanto sia importante sentire la fiducia per un calciatore. Reja quanto sia fondamentale la gestione di un gruppo, più dell’aspetto tattico a volte. Ripenso spesso alle loro parole».

La scelta di Giulini di puntare su un allenatore esordiente come Pisacane l’ha sorpresa?

«Non più di tanto. Se uno è valido, lo è a prescindere dal curriculum. Non lo conosco come allenatore, ma mi dicono che quando giocava sputava l’anima per il Cagliari come me. E già questo è un grande punto di partenza, direi».

A proposito, uno o più giocatori nei quali si è poi rivisto negli anni?

«Uno su tutti: Nahitan Nandez».

Dove può arrivare il Cagliari di Pisacane?

«Non l’ho ancora visto giocare ed è difficile fare una previsione. Di sicuro, il presidente ha fatto degli sforzi importanti riscattando tutti quei giocatori e confermando i più forti. Intanto prendiamoci la salvezza che non è mai scontata, anzi. Poi è giusto ambire a poter andare a Milano o a Roma per provare a vincere come capitava a noi ai tempi di Arrigoni. Anche sognare aiuta a crescere».

Nelson Abeijon, invece, ha ancora sogni nel cassetto?

«Allenare un giorno il Cagliari. O comunque lavorare per il Cagliari. Vorrei poter dare qualcosa alla mia squadra del cuore, magari anche qui dall’Uruguay cercando i nuovi Abeijon e Lopez. Intanto, aspetto la nuova sfida col “Chino” Recoba».

