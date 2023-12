Cagliari, la delusione è Viola 

Cagliari 0

Empoli 0

Cagliari (4-3-1-2) : Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi (48' st Jankto); Sulemana (44' st Oristanio), Prati, Deiola; Viola (44' st Mancosu); Pavoletti (44' st Petagna), Lapadula (1' st Luvumbo). In panchina Aresti, Radunovic, Di Pardo, Hatzidiakos, Wieteska, Obert, Pereiro. All. Ranieri.

Empoli (4-3-1-2) : Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Kovalenko (38' st Ismajli), Grassi, Maleh (1' st Bastoni, 15' st Ranocchia); Maldini (15' st Gyasi); Caputo (28' st Cancellieri), Cambiaghi. In panchina Perisan, Berisha, Shpendi, Marin, Baldanzi, Indragoli. All. Andreazzoli.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Note: ammoniti Maleh, Lapadula, Cacace, Walukiewicz. Spettatori 16.125 (tutto esaurito), incasso 345.080 euro. Angoli 8-6 per il Cagliari. Recupero 6' e 9'.

Bocciato. Il Cagliari scivola nell’esame contro le ultime delle classe, o quasi: a Verona le prende, con l’Empoli davanti al suo pubblico non va oltre uno zero a zero deludente, amaro, scivoloso. Protagonisti, l’arbitro Maresca – of course – e gli allegri compagni della sala Var, dove è stata riscritta la partita. Ma il Cagliari ci ha messo ampiamente del suo con una prova poco convincente, disordinata, fallendo un rigore con Viola, dopo la rete annullata – con sofferenza – allo stesso Viola, e consentendo a Caprile di diventare l’uomo del match, con la paratissima al 95’ su Petagna. Caprile, quello che prese il gol di Pavoletti a Bari, la vendetta perfetta. Partita di rara bruttezza, con errori elementari e tanta paura di sbagliare. Nella ripresa qualcosa si è visto, ma l’assalto finale dopo i cambi di Ranieri al 90’ (?) non ha pagato. I rossoblù chiudono l’anno con un punto che serve a poco, l’Empoli non voleva perdere e ce l’ha fatta.

In campo

Le assenze di Nandez, Augello (influenzato) e dello squalificato Makoumbou sono pesate, eccome. Ranieri sistema Zappa e Azzi nei quattro dietro, confermando Goldaniga e Dossena, in mezzo Prati con Sulemana e Deiola, poi Viola dietro Pavoletti e Lapadula. Fiducia mal riposta in Lapadula, il fantasma del bomber di un anno fa, mentre Pavoletti ha subìto un trattamento ruvido fra Walukiewicz e Luperto. L’Empoli parte bene, Azzi sventa al 13’ una palla gol a colpo sicuro di Maldini, i rossoblù si vedono solo alla mezz’ora con Viola, che dal corner disegna traiettorie pericolose. Al 34’ la partita lancia un segnale, riportando in vita i sedicimila della Domus: prima Grassi e subito dopo Viola mettono ansia alle difese, ma gli errori e la paura di prenderle sono i fattori dominanti di uno dei più brutti primi tempi dell’anno. Prati colpisce di testa (38’), palla fuori da pochi passi, poi Zappa confeziona una frittatona al 44’ abbattendo Cambiaghi lanciato verso Scuffet. Per regolamento sarebbe un “rosso” fuoco ma l’arbitro – dopo oltre due minuti al Var – decide di assegnare una punizione al Cagliari per un fallo precedente su Pavoletti, visto anche dai balconi di Sant’Elia ma non sul campo, a un metro.

La ripresa

Ranieri decide di togliere dal frigo una bottiglia di bollicine, Luvumbo per Lapadula è la scelta del senatore della panchina dopo il grigiore della prima parte. I primi minuti sono quelli dell’assedio del Cagliari, tre palle in area non sono però sfruttate da Pavoletti, stritotato dai difensori e da un attento Caprile.

All’11, con Luvumbo che comincia a mettere pressione alla fascia sinistra dei toscani, Pavoletti ha la palla buona ma il tiro, da un metro, è solo una carezza. Cacace falcia Luvumbo e prende il giallo, poi il secondo episodio contestato: Viola batte una punizione da una ventina di metri, la palla finisce nel sacco anche grazie a un clamoroso errore di Caprile. La rete viene annullata dopo un’altra pausa-Var, punito il contatto fra Pavoletti e il portiere. Al 26’ Cambiaghi scappa e conclude in corsa su Scuffet, al 38’ il rigore per una gomitata di Walukiewicz a Pavoletti sul quale Maresca appare sicuro. Viola aspetta i soccorsi al capitano, sistema il pallone con cura ma il tiro è prevedibile e Caprile diventa l’eroe di giornata. Luvumbo comincia a fare la trottola, cade, si rialza, cerca il possibile e l’impossibile, all’89’ Ranieri decide di provarci con Mancosu, Oristanio, Petagna e Jankto, la fiammata di Petagna al 95’ è solo una tremenda illusione. Martedì a Milano c’è la Coppa, sabato la delicata sfida di Lecce.

