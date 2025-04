Cagliari, la Coppa Italia è rossoblù 

Milan 0

Milan (4-3-3) : Longoni; Magni (63' Perrucci), Paloschi, Dutu, Bakoune; Eletu, Hodzic (9' st Sala), Comotto (9' st Nissen); Bonomi, Sia (18' st Scotti), Liberali. In panchina Colzani, Mancioppi, Parmiggiani, Ossola, Perera, Colombo, Asanji, Scotti. Allenatore Guidi

Cagliari (3-5-2) : Iliev; Cogoni, Pintus, Franke; Arba (14' st Langella), Liteta, Marcolini (37' st Sulev), Balde (21' st Malfitano), Grandu; Bolzan (14' st Achour), Vinciguerra (14' st Trepy). In panchina Auseklis, Collu, Simonetta, Ardau, Costa, Amos Marini. Allenatore Pisacane.

Arbitro: Frasynyak di Gallarate.

Reti: nel pt al 21’ Vinciguerra, al 36’ Bolzan; nel st al 24’ Trepy.

Milano. Le lacrime di gioia sono contagiose, in campo e sugli spalti dell’Arena Civica “Gianni Brera”, monumento del calcio italiano, dove al triplice fischio sventolano solo le bandiere rossoblù. Il futuro è adesso. Ma è già Storia. Commovente, costruita passo dopo passo, sino alla cima, da un gruppo di bravi (e talentuosi) ragazzi, la maggior parte cresciuti ad Asseminello e guidati da un predestinato della panchina, Fabio Pisacane, che - oltre ai valori tecnici e tattici - è riuscito a trasmettere loro un grande spirito di sacrificio e senso di appartenenza. La Primavera del Cagliari conquista così la sua prima Coppa Italia battendo in finale il Milan con un tremendo 3-0, gestendo lo sfogo iniziale dei rossoneri per poi colpirli in contropiede. Micidiale l’uno-due firmato dal capitano Vinciguerra e Bolzan nel primo tempo, il tris di Trepy nella ripresa (complice la deviazione di Nissen) per una giornata magica.

Il cammino

Avendo chiuso la scorsa stagione al 7° posto, il Cagliari è entrato in scena agli ottavi dove ha eliminato il Torino, quindi la Fiorentina ai quarti e la Juventus in semifinale conquistando così per la prima volta la finale. L’aria è familiare al “Brera”. Ci sono persino la mascotte Pully e lo speaker della Unipol Domus, Luca Carcassi, che si divide il microfono col collega del Milan e annuncia con il solito phatos e il cuore in mano gli undici scelti per il match dell’anno da Pisacane. Iliev in porta, Cogoni-Pintus-Franke dietro, Liteta il regista affiancato da Balde e Marcolini, Arba e Grandu sulle fasce, Vinciguerra-Bolzan la coppia d’attacco, nel segno del 3-5-2. In campo col 4-3-3, invece, il Milan di Guidi, al via con Longoni, Bakoune, Dutu, Paloschi, Magni, Comotto, Hodzic, Eletu, Comotto, Liberali, Bonomi e Sia. L’assedio iniziale del Piccolo Diavolo non va oltre un tiro dalla distanza di Eletu, facile preda di Iliev. E alla prima occasione, su contropiede, i rossoblù passano. Minuto 21, il tocco di Grandu per Vinciguerra che manda al bar il difensore Magni e beffa il portiere con un delizioso tiro a giro. Doppio intervento di Iliev, su Comotto e Liberali. Ma il Cagliari è spietato e al 36’ raddoppia: il cross di Arba è intercettato dal portiere, sulla respinta si avventa Bolzan che insacca col destro. Il Milan può riaprirla prima dell’intervallo: il fallo in area di Arba su Sia manda sul dischetto Bonomi che, però, calcia sulla traversa.

Verso il trionfo

Forte del doppio vantaggio, il Cagliari gestisce con pazienza la ripresa. Al quarto d’ora, Pisacane cambia le punte, con Achour e Trepy dentro pure Langella. Poi Malfitano, infine Sulev. E proprio Trepy, al 24’, fissa il risultato sul 3-0 sfruttando la deviazione (decisiva) del difensore Nissen. Girandola di cambi anche tra i rossoneri, “paratessa” di Iliev sul tiro ravvicinato di Liberali prima del triplice fischio. La gioia esplode, incontenibile. Pisacane viene portato in trionfo dai suoi giocatori insieme al trofeo. In campo c’è anche il presidente Giulini, commosso. È una giornata speciale per il Cagliari, già eterna. Grazie, ragazzi.

