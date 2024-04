Cagliari, la commissaria è l’ex vice di Zedda: «Atto grave, non accetti» 

Luisa Anna Marras è stata vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici a Cagliari quando primo cittadino era Massimo Zedda. Ieri la Giunta Todde ha deciso di nominarla commissaria straordinaria sino alle prossime elezioni amministrative nel capoluogo in programma l’8 e il 9 giugno (eventuale ballottaggio il 23 e il 24). Dove, ad affrontarsi saranno l’ex sindaco Massimo Zedda per il Campo Largo, la ex vicepresidente della Regione Alessandra Zedda per il centrodestra e il civico Giuseppe Farris.

La delibera

La Giunta ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Cagliari e nominato il commissario a causa delle dimissioni presentate da Paolo Truzzu il 28 marzo scorso, dopo la sua elezione in Consiglio regionale. Adesso la governatrice Alessandra Todde firmerà il decreto di nomina con un proprio atto. L’ipotesi Marras circolava da un paio di giorni. Ieri l’Esecutivo si è riunito unicamente per indicare la commissaria. «Marras», ha spiegato Todde, «è una bravissima dirigente, è stata anche vicesindaca di Cagliari, conosce ovviamente le tematiche della città in modo molto approfondito, è stato necessario agire così velocemente perché in vacanza di sindaco ci sono provvedimenti che non possono essere firmati». Sulla qualità della commissaria son tutti d’accordo. Ma il centrodestra è molto polemico sull’opportunità di questa nomina.

«Atto grave»

Proprio Alessandra Zedda – che pure riconosce «la grande esperienza e competenza di Luisa Anna Marras, soprattutto in materia di enti locali» – ieri ha parlato di «un grave atto di inopportunità politica e istituzionale che stravolge le regole di una corretta competizione elettorale. Parliamo, infatti, dell'ex vice sindaco della passata giunta Zedda, ovvero il candidato oggi in corsa per le elezioni comunali di Cagliari. In questa fase politica di transizione si dovrebbe poter contare su una figura terza e imparziale, estranea alle dinamiche elettorali». Invece, «facciamo rilevare l'assenza di imparzialità nella decisione, che avrebbe dovuto essere tecnica e non politica, della Giunta Todde. Non si può scegliere il braccio destro di uno piuttosto che dell'altro candidato. Quella del commissario straordinario è una scelta che deve assicurare la rappresentatività di tutte le forze politiche. Siamo costretti a dover inaugurare questa campagna elettorale con la denuncia del mancato rispetto di regole di trasparenza e opportunità».

«Non deve accettare»

I Riformatori, per voce del capogruppo uscente e coordinatore cittadino Raffaele Onnis, invitano addirittura Marras «a non accettare l’incarico»: «Apprendiamo con sgomento della nomina da parte della presidente Todde», scrive in una nota, «il commissario non deve solo essere una persona preparata e competente ma deve rappresentare una figura imparziale rispetto alle forze politiche in campo. Marras al contrario è stata il vicesindaco di Massimo Zedda, peraltro oggi di nuovo candidato del centrosinistra. Sottolineiamo la inopportunità e il grave sgarbo istituzionale insito in questa nomina».

Il congresso sardista

Al via da oggi a Oristano, intanto, il congresso nazionale del Psd’Az che si chiuderà domani con l’elezione del segretario e del presidente. La novità è che per quest’ultima carica il presidente uscente Antonio Moro non sarà l’unico in corsa. Oggi presenterà la sua candidatura anche l’attuale vicesegretario Quirico Sanna. (ro. mu.)

