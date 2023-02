Cagliari, la città più devastata dopo Napoli 

Cagliari fu, dopo Napoli, la città italiana più bombardata – i quattro quinti degli edifici e delle strutture strategiche furono distrutti – tanto da ricevere nel 1950 dal presidente Luigi Einaudi, la Medaglia d'Oro al Valor Militare.

Questa la motivazione: «Capoluogo dell'Isola nobile e generosa, iera del suo destino, accolse con fierezza ogni prova dolorosa. Dilaniata, stroncata e ferita a morte, non smentì mai le sue alte civiche virtù e la fama gloriosa acquisita nei secoli dal suo popolo eroico, sublime in ogni sacrificio per l'onore della Patria». Su quei tragici eventi è stata allestita una mostra, visitabile alla Mem (Cagliari, via Mameli) fino al 31 marzo.

Per coltivare la memoria, al Nuovo collegio della Missione, sempre a Cagliari, gli alunni delle terze medie, guidati dalla professoressa Anna Murgia, hanno ripercorso con parole, immagini e note il clima di quel 28 febbraio così lontano eppure così vicino. La scuola di piazza San Domenico ha aperto le porte per coinvolgere i visitatori in un tuffo nel passato: canzoni, cartelloni, foto e oggetti dell'epoca. E ancora video in cui i nipoti intervistano i nonni, testimoni diretti dei fatti, per proseguire con gli angoli tematici, tra cui quelli sulla cucina, sull'abbigliamento, sulle tattiche belliche e sulla medicina degli anni '40. Alle pareti, i disegni dei bambini della quinta primaria, ispirati dalle storie che i compagni più grandi hanno condiviso con loro. Gli studenti hanno dedicato impegno ed energie per comprendere le sensazioni di quei giorni: le paure, le perplessità, le domande che si facevano i cagliaritani.

