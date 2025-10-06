Cagliari, la città è un inferno di lamiera 

«Un delirio». «Una vergogna». «Non se ne può più». Voci nel coro dagli abitacoli in una città, Cagliari, messa in ginocchio dai cantieri stradali. L’ultimo regalo il doppio restringimento di carreggiata per far avanzare il cantiere della metro in viale Diaz. Il risultato è una sola corsia di marcia sia in direzione dell’Amsicora che verso piazza Matteotti. Caos e lunghe attese. Anche perché lo stato di avanzamento di un cantiere non tiene mai conto dello stato dell’altro. Scavano tutti a Cagliari, ma dal Palazzo si fa notare che il 90% dei cantieri non è del Comune. Già, ma chi autorizza i lavori?

