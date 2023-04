Cagliari, la beffa non ferma la corsa 

Quarantacinque minuti per sognare. Il primo tempo di sabato è stato - probabilmente - la massima espressione del Cagliari di Ranieri. Per la fluidità della manovra (da qualunque parte del campo si sviluppasse), per la complicità tra i vari reparti (in entrambe le fasi), per la qualità delle giocate (solo l’azione della rete annullata ingiustamente a Mancosu valeva il prezzo del biglietto) e per le tante occasioni create (e sfruttate solo in parte, purtroppo). Una macchina quasi perfetta contro la quasi perfezione che offre in questo momento il torneo cadetto. Perché la beffa finale smorza inevitabilmente gli entusiasmi e in parte gli scenari, ma non la portata del pareggio col Südtirol, la squadra che aveva conquistato più punti nel 2023 senza mai perdere (l’unica tra A e B) e subendo appena tre gol in undici partite (l’ultimo in trasferta addirittura a dicembre). Il segnale più forte, insomma, che i rossoblù potessero dare in vista dei playoff, proprio nel giorno in cui - il paradosso - devono dire addio alla promozione diretta (tredici punti dal secondo posto a sette giornate dalla fine sono tanti, troppi, per quanto Ranieri faccia benissimo a restare aggrappato alla matematica).

I protagonisti

Quei tre davanti - oggettivamente - sono un lusso tra i cadetti. E il supporto di Prelec (che pure deve affinare il rapporto con la porta) è indispensabile in questo contesto (aspettando Pavoletti) quanto la fantasia di Mancosu (la chiave di volta nella svolta) e i gol di Lapadula (grande combattente, oltre che cecchino implacabile, e giunto non a caso a quota 16). Potenza del 4-3-1-2, il modulo che ha permesso a Ranieri di mettere ognuno al proprio posto e, soprattutto, di valorizzare il potenziale offensivo. E non solo quello, evidentemente. Makoumbou cresce di partita in partita, è ormai un punto di riferimento per la squadra nella costruzione della manovra e un martello nell’interdizione, lasciando così un raggio d’azione più ampio al trequartista che del Cagliari è diventato ormai l’anima. L’uomo in più oggi, invece, è Nandez. Pressione, intensità, rabbia, corsa, altruismo e qualità: c’era un po’ di tutto nella sua prestazione, l’altro ieri. E con l’uruguaiano a questi livelli, la partita finale si fa davvero interessante.

Scenari

Arrivederci Frosinone e Genoa (in Serie A?), la strada per la promozione resta comunque aperta. Sabato il Cagliari ha perso la scorciatoia per dimezzare le distanze dal Südtirol nello scontro diretto, ma non la possibilità di agganciare il terzo posto (che permette di affrontare poi i playoff con il coltello dalla parte del manico). La sfida con la squadra di Bisoli prosegue ora a distanza e il prossimo turno, il giorno di Pasquetta, sembra scritto nel destino: mentre i rossoblù saranno impegnati a Pisa, a Bolzano arriva il Bari. Terza contro quarta e quinta contro sesta: dopo questo nuovo incredibile incrocio di campionato, sarà tutto molto più chiaro, anche se non definitivo. A seguire il Cagliari se la vedrà con Frosinone, Parma, Ternana, Perugia e Palermo, per poi chiudere la “regular season” il 19 maggio a Cosenza. Può vincerle tutte, ripete Ranieri. Per lo meno, è in grado di farlo. E ripensando a come era la situazione solo quattro mesi fa, già questo è un successo.