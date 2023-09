Cagliari, la beffa al novantesimo  

Il Cagliari esce sconfitto dal “Dall’Ara”: finisce 2-1 per il Bologna, con i rossoblù di Ranieri andati in vantaggio nel primo tempo grazie a uno scatenato Luvumbo (nella foto), ma incapaci di gestire il risultato e tenuti spesso sotto assedio dal Bologna. Nella ripresa, i padroni di casa pareggiano con Zirkzee (svarione difensivo), falliscono un rigore (Orsolini) e sfruttano un clamoroso errore di Radunovic al 90’ con il giovanissimo Fabbian. Petagna, dopo un buon primo tempo, esce per infortunio. Ora la sosta.