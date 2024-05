Cagliari, la battaglia tra i candidati sindaci: caccia ai voti di Pirri 

Una decina di metri in linea d’aria li divide: mentre Alessandra Zedda (centrodestra) arriva alle 11 di un sabato di mercato davanti a Is Bingias (dopo essere stata a Monreale per lanciare la candidatura di Francesco Ciaramella alla guida della Municipalità), Giuseppe Farris (CiviCA2024) è già lì dalle 9 con i banchetti per la raccolta firme di uno dei referendum con cui intende promuovere l’autonomia di Pirri (Comune a sé). I due si incontrano davanti all’ingresso del mercato, un veloce incrocio di sguardi, nessun cenno, e poi via di nuovo a illustrare il programma per Cagliari. In una campagna elettorale segnata dal fair play, dove i cinque candidati sindaco per Palazzo Bacaredda si affrontano quasi esclusivamente sui temi del programma (a parte qualche schermaglia politica), è la “casualità” a mischiare le carte per un giorno. «Ci inseguono sul programma elettorale, ora anche nei territori», dice Farris.

Dove si gioca la partita

A Pirri, sempre poco dopo le 11, arriva anche Massimo Zedda (centrosinistra): dopo il Poetto (dove presenta la lista dei Progressisti e ricorda come la sua riqualificazione del lungomare sia «emblema delle buone pratiche della pubblica amministrazione», dal momento che «il Poetto ha determinato un pezzo di sviluppo della città»), l’ex sindaco torna all’ex Vetreria per lanciare la candidatura di Maria Laura Manca (uscente) alla guida della Municipalità.

Tre candidati su cinque scelgono Pirri, quindi: solo Emanuela Corda, Alternativa, ieri a Sant’Elia, e Claudia Ortu, Cagliari Popolare, impegnata in un aperitivo di autofinanziamento della campagna elettorale, non c’erano. Ma, sicuramente, da qui alle prossime tre settimane, tutti e cinque a Pirri torneranno. Perché è anche qui, in questo “quartiere” di 29mila abitanti, che si gioca la partita decisiva per arrivare a Palazzo Bacaredda.

Le proposte

«Pirri si rilancia rendendola Comune autonomo», dice Giuseppe Farris. «È una comunità di 29mila abitanti abbandonata dall'amministrazione comunale, priva dei servizi essenziali: manca la guardia medica, è chiusa la sezione della polizia municipale, mancano quei servizi minimi per soddisfare i bisogni dei concittadini. Sono 25 anni, dai tempi della giunta Floris, che non vengono erogati finanziamenti strutturali e mentre si spendono decine di milioni di euro per opere inutili, come la distruzione della via Roma, si lascia Pirri in uno stato di degrado assoluto». «Mettiamo al centro della nostra politica i mercati. La riqualificazione di Is Bingias è un’azione prioritaria», dice Alessandra Zedda. E aggiunge: «Garantiremo la riqualificazione di quartieri e strade, a partire dal rinnovo della via Italia», Quindi, «interventi di nuova edificazione di qualità su via Montecassino, le nuove lottizzazioni di via Jenner e a Terramaini, i progetti di edilizia sociale su via Vesalio». Infine, «doteremo la Municipalità di un fondo straordinario. La specificità di Pirri è una ricchezza che va preservata», aggiunge.

«Pirri è una della priorità del nostro programma», dice Massimo Zedda. «Abbiamo bisogno di un’analisi del puc che ci permetterà di insediare funzioni e servizi metropolitani: riqualificando strade, marciapiedi e piazze, dando soluzione all’edilizia abitativa assicurando spazi verdi e presidi di salute, socio-sanitari e di assistenza. Fondamentale anche assicurare un centro sociale e spazi per anziani, giovani e associazioni». Per quanto riguarda la riqualificazione di Monreale, «l’amministrazione comunale ha vinto un contenzioso riguardante aree e immobili, per cui si può procedere alla riqualificazione e rigenerazione urbana», aggiunge. «Le torri di Monreale sono un disegno ambizioso mai concluso e oggi miseramente fallito con quegli scheletri pieni di immondizia. Un altro angolo di disordine urbano che grida vendetta: è tempo di cambiare gli artefici di questo sfacelo», dice Emanuela Corda. «È fondamentale che i lavori per la prevenzione delle alluvioni siano finiti al più presto. È urgente che il mercato sia ristrutturato e quartieri come quello di Santa Teresa non possono più essere lasciati nell’abbandono», dice Claudia Ortu (Cagliari Popolare).

Lista esclusa: no del Tar

Ieri mattina il Tar ha respinto il ricorso del Movimento civico (centrodestra) escluso per mancanza di firme. «I giudici amministrativi ci dicono che alcuni atti», contenenti le firme, «non sono stati riconsegnati, come avevamo detto. Ma non è stato possibile stabilire quante firme fossero contenute», dice il referente Simone Paini. «Così, andremo al Consiglio di Stato».

