Cagliari ko, caccia alla qualificazione 

Seconda sconfitta per il Cagliari Beach soccer femminile nella terza giornata della World Winners Cup, il Mondiale per club, nella seconda settimana della World Beach Soccer Cup 2024 in corso ad Alghero. Nel terzo turno del Gruppo A, le ragazze di Manuel Perra hanno perso 5-3 contro le spagnole dell'Higicontrol Melilla. Match equilibrato, dove la rappresentativa della città autonoma spagnola situata sulla costa settentrionale del Marocco è riuscita a far suo il bottino pieno.

La partita inizia bene per il Cagliari, con Ana Bè che para un penalty a Pilar al 3' e, subito dopo, Bednarska trova la rete del vantaggio rossoblu deviando in rete un corner di Vecchione. Pareggio iberico all'8' con Andrea Miron ma, prima della prima sirena, Naticchioni ruba palla alla difesa e timbra il 2-1. Nel secondo terzo di gara, nel giro di due minuti Sara Tui e Wiard ribaltano il risultato. Al 3' del terzo finale, ancora Sara Tui cala il poker del Melilla, ma l'incornata di capitan Privitera tiene in gara le rossoblu. Al 7', Pilar firma il 5-3 che chiude il match.

Con questo risultato l'Higicontrol Melilla centra matematicamente l'accesso alle semifinali come prima del Gruppo A, mentre il Cagliari si fa agganciare al secondo posto dalle olandesi della Zeeland Ladies e deve cercare ancora i punti qualificazione.

Oggi, alle 10.15, le rossoblu chiuderanno il loro girone eliminatorio affrontando le statunitensi del Bsvb Elite, fanalino di coda ancora a quota zero.



Classifica : Higicontrol Melilla 9; Cagliari e Zeeland Ladies* 3; Nadeshiko* 2; Bsvb Elite* 0. (* una partita in meno).

