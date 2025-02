Cagliari-Juve, cresce l’attesa Gaetano recupera 

Per la madre di tutte le sfide, il Cagliari chiama a raccolta la sua gente. Domenica sera la Domus farà infatti registrare il “tutto esaurito”, anche se come sempre sarà notevole la presenza di sostenitori della Vecchia Signora. Solo rossoblù, invece, i tifosi che sabato mattina potranno seguire, dalla curva nord della Domus, la rifinitura alla vigilia della gara con la Juventus.

Tutti insieme

I biglietti messi in vendita dalla società sono andati esauriti in poche ore. Tanti i tifosi bianconeri che vogliono vedere da vicino Kolo Muani e compagni, ma soprattutto i sostenitori rossoblù che cercheranno di spingere il Cagliari in quella che, da sempre, è la partita più attesa dell’anno, col sogno di centrare l’ennesima impresa contro una grande. E il club del presidente Giulini ha deciso di accorciare l’attesa aprendo le porte della Domus per la rifinitura di sabato mattina. Alle 9.30, infatti, cancelli spalancati per occupare la nord e dare un’ulteriore spinta a Pavoletti e compagni durante l’ultimo allenamento che precede la gara con i bianconeri. Dopo alcune sedute ad Asseminello, questa sarà la prima volta con i tifosi alla Domus nella seduta della vigilia.

Gaetano accelera

Intanto la squadra prosegue con gli allenamenti. E Nicola potrebbe ritrovare, già oggi, Gaetano. Il numero 70 rossoblù, costretto a saltare la sfida di Bergamo con l’Atalanta per una contusione al ginocchio rimediata in allenamento, ieri ha lavorato parzialmente col gruppo e ora attende il definitivo via libera dello staff medico per tornare a completa disposizione. In questo modo, Gaetano potrebbe essere inserito nella lista dei convocati dai quali, al momento, manca il solo Ciocci.

Le scelte

Difficile che Gaetano, nonostante la prossima ripresa, possa avanzare una sua candidatura per una maglia da titolare contro la Juventus, alla quale nella passata stagione realizzò una delle sue quattro reti totali. Nicola, davanti all’intoccabile Caprile, in difesa dovrebbe confermare Zappa, Mina e Luperto, con Obert che insidia il posto ad Augello per una linea di retroguardia più bloccata contro l’attacco di Thiago Motta.

Il grande dubbio resta la composizione del centrocampo: sicuri Makoumbou e Adopo dopo le ultime convincenti prestazioni, il tecnico torinese potrebbe confermare Deiola o rilanciare sulla trequarti Viola. Senza dimenticare Marin, grande protagonista della sfida dell’andata con la rete, su calcio di rigore, dell’1-1. Sugli esterni, invece, sembrano certi del posto Zortea e Felici, con Coman e Luvumbo pronti a subentrare dalla panchina, e Piccoli punto di riferimento offensivo.

