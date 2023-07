Cagliari, Jankto scalpita «Darò il massimo per il popolo rossoblù»  

Ore 22.15, Jakub Jankto sembra uno dei tanti turisti che sbarcano a Elmas, se non fosse per l'assalto dei supertifosi presenti all’aeroporto di Elmas e che subito lo hanno battezzato con baci e sciarpa rossoblù. Quasi due ore di ritardo del volo da Fiumicino, ma dice che i risultati più belli sono quelli che si fanno attendere maggiormente. E il Cagliari lo sa bene. È felice, il centrocampista ceco, e si sottopone volentieri alle dimostrazioni d'affetto. Poche parole, per dire qualcosa di più ci sarà tempo: «Sono felicissimo di essere finalmente qui».

Peter Pan

Una carriera che è esplosa in Italia, tra Udinese, Ascoli e Sampdoria. Poi il passaggio a vuoto, col Getafe e anche a casa, con lo Sparta Praga. Jankto vuole tornare a volare e per farlo cerca un pensiero felice. Lo ha trovato in Nereo Bonato, suo vecchio ds in Friuli, e soprattutto Claudio Ranieri, l'allenatore con cui, in due stagioni alla Sampdoria, ha fatto vedere il meglio di sé, giocando con continuità e trovando gol e assist come mai in carriera. Ora proprio Bonato e Ranieri lo hanno richiamato e Jankto non poteva che accettare. Ieri pomeriggio le visite mediche a Villa Stuart, poi la corsa a Fiumicino su un volo che proprio non ne voleva sapere di decollare. Poi, finalmente, eccolo, alle 22 circa, accompagnato dal medico del Cagliari Roberto Mura. E sono subito sorrisi, tra un abbraccio e un coro: «Sono felicissimo che sia finalmente fatta, faremo tutto per il popolo della Sardegna e soprattutto il Cagliari, cercheremo di toglierci tante soddisfazioni». Il pensiero va al tecnico che lo ha fortemente voluto: «Ho lavorato due anni con Ranieri, ci ritroviamo e speriamo di far bene per i tifosi».

Subito in campo

Ora manca solo l'ultimo passaggio, un contratto di due anni con opzione per una terza stagione. Poi potrà finalmente correre nel suo habitat naturale, il campo da gioco. I primi test con i nuovi compagni e poi, in serata o domani, l'abbraccio con Ranieri. Jankto è pronto per questa nuova avventura, senza però dimenticare il passato. Prima di partire, infatti, con una storia su Instagram ha voluto salutare i suoi vecchi tifosi dello Sparta: «Ciao Spartani, voglio dirvi un'altra volta grazie per tutto il vostro supporto. È stato un anno sulle montagne russe per tutti, soprattutto il mio. Alla fine l’importante è che lo Sparta sia campione. Mi attende la mia prossima destinazione, voglio augurarvi ogni bene e buona fortuna».

Prossimi obiettivi

Oggi verrà annunciato Jankto, ma il mercato del Cagliari si prepara a mettere in cassaforte altri due rinforzi: il portiere Scuffet, che oggi svolgerà le visite mediche e poi arriverà a titolo definitivo dal Cluj e il giovane trequartista Gaetano Oristanio, che sbarcherà in Sardegna in prestito dall'Inter con diritto di riscatto e controriscatto. Poi il Cagliari cercherà di rinforzare i reparti di difesa e attacco. Per la retroguardia, si insiste con l'Atalanta per l'esperto Palomino, così come con la Samp va avanti la trattativa per Augello. E dai blucerchiati potrebbe arrivare anche il rinforzo per l'attacco, Gabbiadini, con Barreca e Pereiro a fare il percorso inverso. E poi c'è Prati: la concorrenza è numerosa, ma il club rossoblù gioca la carta della pazienza e di un accordo di massima già raggiunto col giovane play, che vorrebbe esordire in A mettendosi nelle mani di un maestro come Ranieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA