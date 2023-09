Cagliari, investita  mentre attraversa: muore a 87 anni 

Il massaggio cardiaco, praticato mentre era distesa sull’asfalto in via dell’Abbazia nel quartiere cagliaritano di Genneruxi, l’aveva riportata in vita. La gioia, però, è durata ben poco, perché l’anziana donna travolta da un’auto ieri pomeriggio ha resistito solo un paio d’ore in più e si arresa al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu: il suo cuore si è fermato, non c’è stato più modo di farlo ripartire. E così Delia Cannas, 87 anni, docente in pensione che abitava in via Francorte e quindi non distante da dove è accaduto l’incidente, è il quinto nome che finisce sul taccuino delle vittime della strada degli agenti della Polizia locale, in poco più di 24 ore. Gli altri quattro sono i ragazzi morti domenica in viale Marconi, nel terrificante incidente che ha provocato anche due feriti.

Gli interrogativi

Un lutto continuo, angosciante per la città, che ancora piangeva i quattro giovanissimi della tragedia precedente. Quest’ultima è avvenuta alle 17.40 nel cuore di Genneruxi: in via dell’Abbazia, la strada che conduce poi verso l’Asse mediano di scorrimento. È proprio in quella direzione - secondo gli accertamenti della sezione Infortunisticaa della Polizia locale, guidati dal tenente Nicola Ambrosini - che procedeva il suv Volkswagen Tiguan condotto da un cagliaritano di 55 anni. Gli agenti devono ancora comprendere nel dettaglio quali siano le cause di questo incidente. Ciò che è stato accertato è che Delia Cannas, classe 1936, stava attraversando via dell’Abbazia sulle strisce pedonali. Resta ancora da capire per quale motivo il conducente, in un’ora in cui c’era la luce del giorno, l’ha travolta in pieno, scaraventandola una ventina di metri più avanti.

Soccorsi immediati

L’investitore, che sarà accusato di omicidio stradale, si è fermato per prestare i primi soccorsi all’anziana e ha dato l’allarme assieme ad alcuni automobilisti di passaggio, che si sono fermati. La centrale del 118 ha inviato due ambulanze, una delle quali era un “Mike” (cioè quella con il medico a bordo). Nel frattempo sono giunte anche alcune pattuglie della Polizia locale. Il personale sanitario ha fatto di tutto per mantenere in vita Delia Cannas, anche attraverso un prolungato massaggio cardiaco che ha dato buoni risultati: la circolazione sanguigna è ripresa, si è iniziato a sperare. Stabilizzata dai primi soccorsi, la donna di 87 anni è stata adagiata sull’ambulanza del 118 a bordo della quale, a sirene spiegate e con un codice rosso, è giunta al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. Ma lì la situazione è nuovamente precipitata e, malgrado tutti gli sforzi di medici e infermieri, il cuore della pensionata ha smesso di battere definitivamente: ogni tentativo di farlo ripartire si è rivelato inutile. Erano trascorse un paio d’ore dall’incidente nel quartiere di Genneruxi.

L’inchiesta

La Procura della Repubblica, come atto dovuto, ha aperto un fascicolo per il reato di omicidio stradale a carico del conducente della Volkswagen che ha travolto l’anziana donna sulle strisce pedonali in via dell’Abbazia. Gli agenti della Polizia locale hanno impiegato tempo per accertare l’identità della vittima, che non aveva documenti con sé: solo un certificato di vaccinazione, quindi senza fotografia, che ha richiesto ulteriori accertamenti. E nel giorno della commozione per le quattro giovani vittime di viale Marconi, la città deve piangere anche una nonna.

RIPRODUZIONE RISERVATA