Cagliari-Inter? Non c’è partita 

Cagliari 0

Inter 2

Cagliari (4-2-3-1) : Radunovic; Zappa (40' st Shomurodov), Dossena, Obert, Augello; Makoumbou, Sulemana (40' st Deiola); Oristanio (1' st Di Pardo), Nandez, Jankto (15' st Azzi); Pavoletti (35' pt Luvumbo). In panchina Scuffet, Aresti, Goldaniga, Viola, Prati, Kourfalidis. Allenatore Ranieri.

Inter (3-5-2) : Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries (26' st Cuadrado), Barella (26' st Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan (37' st Sensi), Dimarco (26' st Carlos Augusto); Lautaro Martinez, Thuram (31' st Arnautovic). In panchina Di Gennaro, Audero, Asllani, Bisseck, Agoumé, Guercio, Sarr, Stankovic. Allenatore Inzaghi.

Arbitro : Fabbri di Ravenna.

Reti : nel pt 21' Dumfries, 30' Lautaro Martinez.

Note : ammoniti Mkhitaryan e Luvumbo. Spettatori 16.412 (tutto esaurito), incasso 499.651 euro. Angoli 7-4 per l'Inter. Recupero 3' e 5'.

L’illusione di poter anche solo reggere il confronto con l’Inter dura ventun minuti. Troppo alto il divario con i nerazzurri - sotto ogni punto di vista - e al Cagliari non basta un avvio aggressivo e l’esplosività di Luvumbo nel finale per evitare una sconfitta amara e indigesta per quanto prevedibile. La salvezza non passa certo per queste partite, eppure sembrava davvero matura l’idea di un’impresa dopo il pareggio di Torino, buona sensazione avvalorata poi dal buon approccio di ieri. La prima serata in casa si consuma, invece, nel segno di Lautaro Martinez e Dumfries che fissano il punteggio sullo 0-2 già nel primo tempo lasciando le briciole alla squadra di Ranieri, ulteriori spunti su cui riflettere in questi ultimi giorni di mercato alla dirigenza e l’amaro in bocca appunto ai 16.412 tifosi presenti ieri alla Unipol Domus, violata dopo quasi undici mesi.

Micidiale uno-due

Stavolta Ranieri sceglie la strada del 4-2-3-1 per provare a sfiancare l’Inter rilanciando il capitano Pavoletti dal primo minuto. Gli undici rossoblù al via sono pertanto Radunovic in porta, Zappa, Dossena, Obert e Augello in difesa, la coppia Makoumbou-Sulemana sulla mediana, Nandez sulla trequarti alle calcagna di Calhanoglu, Oristanio e Jankto larghi e Pavoletti nel cuore dell’attacco. Schierata attraverso il 3-5-2, invece, la squadra nerazzurra che rompe a sua volta il ghiaccio con Sommer, Darmian, de Vrij, Bastoni, Dumfries, il grande ex Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram e Lautaro. Ed è proprio il “toro” argentino a rompere il ghiaccio con un diagonale calibrato che si stampa sul palo, già al 14’. L’impatto esplosivo del Cagliari si trasforma quasi subito in un calvario. Il divario tra le due squadre non è solo tecnico, ma anche fisico, caratteriale. I nerazzurri arrivano per primi su tutti i palloni e i rossoblù girano a vuoto come trottole. Proprio Sulemana, uno dei pochi a reggere l’urto sino a quel momento, perde il pallone con cui Dumfries batte Radunovic al 21’. Il ruggito d’orgoglio di Nandez che sfugge alla retroguardia milanese ma non inquadra lo specchio. E al 30’ l’Inter raddoppia. Dimarco si libera di Zappa grazie all’uno-due con Thuram e serve Lautaro che con una sola finta ne manda tre al bar per poi trovare il pertugio giusto. La mazzata. Come se non bastasse, al 34’ Pavoletti - che almeno ci aveva provato due volte di testa - è costretto a cedere il testimone a Luvumbo. L’unico rossoblù a inquadrare la porta prima dell’intervallo è Augello: tiro al volo, troppo prevedibile, però, e facile preda di Sommer.

Ripresa senza reti

Dentro subito Di Pardo per Oristanio. L’Inter sembra mollare la presa, ha comunque il match sotto controllo e lo gestisce col lanternino. Giusto Luvumbo prova a sparigliare le carte con le sue scorribande, in un modo o nell’altro viene disinnescato. Ripresa con poche emozioni e ritmo blando nonostante gli ingressi di Di Pardo, Azzi, Shomurodov e Deiola da una parte, Carlos Augusto, Cuadrado, Frattesi, Arnautovic e Sensi dall’altra. Trema ancora il palo sul destro di Calhanoglu, poi è Sommer a negare la gioia del gol ad Azzi. No, non c’è stata partita.

RIPRODUZIONE RISERVATA