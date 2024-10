Cagliari-Inter il 28 dicembre 

La partitissima tra Cagliari e Inter alla Domus si giocherà sabato 28 dicembre alle 18. La Lega di Serie A ha diramato anticipi e posticipi relativi alle giornate dalla quattordicesima alla diciottesima giornata. Di venerdì (29 novembre, ore 20.45) la sfida in Sardegna tra i rossoblù e il Verona. Nel turno successivo, il 15°, il Cagliari scenderà in campo domenica 8 dicembre a Firenze alle 12.30. Sei giorni dopo (sabato 14 dicembre, alle 15) ospiterà l’Atalanta. Fissata per domenica 12 dicembre (ore 15) la trasferta di Venezia. Ultimo appuntamento del 2024 con l’Inter appunto, il 28 dicembre.

Fissata anche la data per Juventus-Cagliari valida per gli ottavi di Coppa Italia: si giocherà martedì 17 dicembre alle 21 a Torino.

RIPRODUZIONE RISERVATA