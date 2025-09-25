Cagliari-Inter è un affare di famiglia 

Che vinca il migliore, ha già fatto sapere il padre Agostino che domani sarà alla Unipol Domus per godersi dal vivo la sfida in famiglia tra i figli Sebastiano e Francesco Pio, la sfida del cuore. Dopo i fratelli Thuram, i fratelli Esposito, dunque, in una serata al limite del surreale, che va oltre l’aspetto sportivo e che - allo stesso tempo - ha un valore sportivo enorme vista l’importanza di un gol per loro con la nuova maglia e della posta in palio sia per il Cagliari che per l’Inter. Una serata speciale: si ritroveranno per la prima volta uno contro l’altro in Serie A.

Serata del cuore

Già si erano affrontati in B tra andata e ritorno di Sampdoria-Spezia due stagioni fa per poi fare il pieno di emozioni lo scorso giugno negli Usa giocando insieme con addosso il nerazzurro milanese, in occasione del Mondiale per Club. Sfidarsi, però, ha un trasporto emotivo diverso, e farlo sotto i riflettori del palcoscenico più prestigioso ha qualcosa di unico, accattivante, perverso sotto certi versi. Per quanto proprio Marcus e Khéphren Thuram hanno dimostrato di recente - in Juventus-Inter alla terza giornata - che non c’è partita di calcio, nemmeno ai massimi livelli, che possa scalfire in qualche modo un legame così forte o condizionare i gesti più naturali come un sorriso e un abbraccio o sentimenti indissolubili come il rispetto, la solidarietà, persino il senso di colpa. Pur segnando entrambi, come è successo allo “Stadium”, e dando il massimo in campo per le rispettive squadre.

Il 94 sulle spalle

Sebastiano giocherà quasi certamente dal primo minuto, Pio potrebbe subentrare a gara in corso per far rifiatare uno tra Lautaro Martinez e Thuram in vista della Champions. Arriverà comunque il momento del faccia a faccia, magari quello decisivo per il risultato. Entrambi avranno sulle spalle il numero 94, dedicato al quartiere, il Ciceron 94, e al campetto dove sono cresciuti insieme al fratello Salvatore (giocatore a sua volta dello Spezia) a Castellammare di Stabia prima di trasferirsi tutti insieme appassionatamente - genitori compresi - a Brescia per provare a valorizzare quel talento che scorreva nel dna di famiglia e che ha poi trovato sfogo nelle giovanili dell’Inter.

Un predestinato

E se Pio, classe 2005, sta tentando ora il grande salto in nerazzurro, Sebastiano, tre anni più grande, ha appena staccato il cordone ombelicale dal Biscione essendosi trasferito a titolo definitivo al Cagliari dopo aver indossato - sempre in prestito - le maglie di Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari, Sampdoria ed Empoli. La sua grande occasione con l’Inter, lui l’ha avuta nella stagione 2018-2019. Aveva ancora 16 anni quando ha esordito in Europa League contro l'Eintracht Francoforte, il più giovane nella storia del club in una competizione europea. Ne aveva compiuti 17 quando ha poi rotto il ghiaccio in Serie A e in Champions segnando il primo gol a San Siro. Quindi il lungo girovagare. Le 10 reti realizzate lo scorso anno con l’Empoli - tra campionato e Coppa Italia - non gli sono bastate per avere una seconda chance in nerazzurro. La svolta passa ora per il Cagliari che, al contrario, ha deciso di puntarci forte.

In rampa di lancio

Dopo due anni di gavetta tra i cadetti con lo Spezia (in tutto 19 gol nel secondo compresi i playoff) Pio è in rampa di lancio nell’Inter. Il gol al Mondiale per Club l’antipasto, cerca ora il primo in campionato (ai tempi della Primavera ne segnò addirittura tre ai rossoblù allora allenati da Filippi ad Asseminello, nel 2023). Ha già nel curriculum una presenza in Nazionale e i riflettori inevitabilmente puntati addosso. Domani li dovrà condividere con il fratello Sebastiano. Chi perde (o chi vince) magari poi paga la cena. Papà Agostino ha già messo in conto qualche lacrima di commozione ma è pronto a prenotare il ristorante per tutta la famiglia, comunque vada per lui è già un successo.

