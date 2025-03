Cagliari in ritiro, Luvumbo ko 

Da ieri sera è scattato il “tutti dentro” ad Assemini. Il Crai Sport Center sarà la casa dei rossoblù giorno e notte fino a venerdì sera, quando la squadra si trasferirà alla Unipol Domus per la delicata sfida contro il Genoa delle 20.45. Un ritiro anticipato, suggerito dalla società nel vertice post sconfitta al Dall’Ara di Bologna e subito condiviso da staff tecnico e squadra. Ieri sera, al termine dell’allenamento, con Kingstone che ha lavorato ancora a parte e Luvumbo a riposo totale in vista dell’esame ai flessori della coscia destra, tutti a cena e poi nelle camere del centro sportivo. Luvumbo, anche se in 48 ore la situazione potrebbe cambiare, quasi certamente non sarà della partita di venerdì con il Genoa: tutto dipende dall’esame di oggi, che potrebbe anche rivelare l’assenza di una lesione e quindi autorizzare lo staff medico a dare il via libera per un tentativo di recupero dell’attaccante angolano.

La società

Assenza di cattiveria agonistica, poca fame di successo, cali di attenzione, numerosi errori individuali, 3 punti sulla terzultima: dopo la sconfitta in rimonta di Bologna il presidente e i due direttori del club hanno “presentato” il conto alla squadra, sul tavolo l’ipotesi di un ritiro anticipato in vista del Genoa. E così è stato.

In campo

Ieri la squadra ha lavorato prima in palestra, poi in campo per esercitazioni tecniche, accompagnate da un laoro specifico sugli schemi di gioco. Oggi è in programma una doppia seduta di allenamento, giovedì l’allenamento di rifinitura e quindi le convocazioni. (e.p.)

