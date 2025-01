Cagliari in pressing per Bonazzoli 

A bordo campo, con un occhio rivolto al campo e l’altro al cellulare, in una linea continua con Cremona e la Cremonese. Il ds Nereo Bonato, dopo aver centrato l’obiettivo Caprile, prova a regalare a Davide Nicola altri due tasselli per completare il Cagliari, una punta e un esterno offensivo. E i due tasselli sono stati individuati nell’organico della Cremonese, quarta forza del campionato cadetto alla ricerca della promozione. Nessun mistero, in casa rossoblù il mirino è puntato sul norvegese Dennis Johnsen e la punta Federico Bonazzoli, con Paulo Azzi e Gianluca Lapadula (entrambi in scadenza di contratto) messi sul piatto della bilancia per uno scambio per niente facile.

Tutto o nulla

Perché da Cremona sono stati chiari: o doppio scambio o niente. Non solo, il club grigiorosso chiede un’operazione a titolo definitivo o, al limite, con un prestito di diciotto mesi per Johnsen e Bonazzoli. Proposta che non sembra convincere il Cagliari, che invece punterebbe al semplice prestito, magari con l’opzione del diritto di riscatto, ma senza doversi legare le mani per la prossima stagione. Si tratta, ancora a livello di chiacchiere, ma senza fretta, visto che i tempi di un mercato che si chiuderà solo il 3 febbraio sono lunghissimi. E allora domenica, contro il Lecce, non ci saranno variazioni nell’organico a disposizione di Nicola.

L’attesa

Il tecnico, da parte sua, non preme. Perché Johnsen, esterno offensivo che la A l’ha assaggiata con il Venezia, arriverebbe per completare una batteria di esterni che comprende Zortea a destra e Luvumbo e Felici sull’altra fascia. Out Jankto, che sembra il lontano parente del giocatore ammirato ai tempi della Sampdoria. Il ceco è un caso a parte: acquistato sfruttando il “decreto crescita”, può essere ceduto solo in Italia per non perdere i vantaggi fiscali. E allora, mancando proposte, è più facile immaginare una sua permanenza fino al prossimo 30 giugno, quando il contratto morirà di morte naturale. Per la punta, invece, Nicola conosce benissimo Bonazzoli, che col tecnico piemontese ha vissuto la sua stagione più brillante a livello realizzativo, ma Lapadula si sposterebbe solo con una proposta di un contratto almeno biennale. E allora si tratta e, magari, si aspettano proposte concrete per quei giocatori, come Wieteska e Kingstone, che chiedono spazio o chi, come Makoumbou, Prati o Marin, potrebbe essere sacrificato per fare cassa.