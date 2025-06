Davide Nicola non è più l’allenatore del Cagliari. Giulini ha scelto di voltare pagina nonostante i due anni di contratto. Il confronto di martedì a Milano non è bastato per trovare una sinergia, il presidente rossoblù vuole provare a sollevare l’asticella ed è già alla ricerca del profilo ideale. Il favorito resta Vanoli, tiepida l’ipotesi Pisacane. Continua a circolare il nome di Juric. Ma non sono escluse altre piste.

