Cagliari in macerie: la lunga ricostruzione dopo i bombardamenti 

Migliaia i palazzi e le abitazioni più umili distrutti o gravemente danneggiati, tanti i monumenti e le chiese in macerie. Non c’erano luce, gas, acqua; e mentre si contavano i danni delle strade, delle ferrovie e nel porto – era bloccata l’intera rete del commercio, delle attività produttive e dell’amministrazione pubblica poiché non c’erano più uffici, industrie, negozi, magazzini agibili. Così come la popolazione, sfollarono verso i centri del Campidano e dell’interno anche le Poste, la Banca d’Italia e gli istituti di credito, interi reparti ospedalieri, la prefettura, il genio civile, i licei.

Le cicatrici delle ferite di quei giorni lontani non si sono rimarginate del tutto. Le si vedono in certi incongrui slarghi del centro storico, da Castello a Stampace, e nei quartieri popolari che allargarono i confini urbani e finirono per assorbire in un tutt’uno i bisogni di tante famiglie e il generale furore edilizio. La Sardegna non è una terra sismica, ma la devastazione seguita ai bombardamenti del 1943 tramutarono Cagliari in una città di polvere e macerie, come se la potenza distruttrice fosse venuta anche dal ventre della terra e non solo dal cielo.

Le cicatrici delle ferite di quei giorni lontani non si sono rimarginate del tutto. Le si vedono in certi incongrui slarghi del centro storico, da Castello a Stampace, e nei quartieri popolari che allargarono i confini urbani e finirono per assorbire in un tutt’uno i bisogni di tante famiglie e il generale furore edilizio. La Sardegna non è una terra sismica, ma la devastazione seguita ai bombardamenti del 1943 tramutarono Cagliari in una città di polvere e macerie, come se la potenza distruttrice fosse venuta anche dal ventre della terra e non solo dal cielo.

I cinque attacchi

Una città fantasma. Dopo le tre incursioni degli aerei angloamericani nel febbraio di quell’anno (il 17, il 26 e il 28) Cagliari contava tra le settecento e il migliaio di vittime, e i vivi - gli scampati al massacro - scappavano dove potevano. Ai primi di marzo il capoluogo che all’inizio della guerra contava 120mila residenti, ne aveva perso 90mila, e in breve nella città senza più linee elettriche, telegrafiche e telefoniche restarono appena in diecimila. Quando il 31 marzo e il 13 maggio gli aerei alleati tornarono a scaricare tonnellate di bombe, trovarono una città vuota e lasciarono una città rasa al suolo.

L’esodo mai visto

Migliaia i palazzi e le abitazioni più umili distrutti o gravemente danneggiati, tanti i monumenti e le chiese in macerie. Non c’erano luce, gas, acqua; e mentre si contavano i danni delle strade, delle ferrovie e nel porto – era bloccata l’intera rete del commercio, delle attività produttive e dell’amministrazione pubblica poiché non c’erano più uffici, industrie, negozi, magazzini agibili. Così come la popolazione, sfollarono verso i centri del Campidano e dell’interno anche le Poste, la Banca d’Italia e gli istituti di credito, interi reparti ospedalieri, la prefettura, il genio civile, i licei.

Le baracche e le caserme

Per un anno circa, Cagliari fu una città di polvere e di fantasmi, e quando a scaglioni fecero rientro gli sfollati, migliaia di famiglie si ritrovarono senza casa. Tante ripararono nelle grotte di Tuvixeddu e dell’anfiteatro romano, nelle baracche del villaggio dei pescatori e di Tuvumannu, negli angusti sottani di Castello. Tante altre furono sistemate dal Comune nelle caserme, nel Lazzaretto di Sant’Elia, nelle stalle dell’ippodromo, nello stabilimento balneare D’Aquila, nei casotti della spiaggia di Giorgino.

La manovalanza

Era questo il popolo che cercava di tornare alla vita in una città che si avviava alla ricostruzione, un fermento che attirava nuovi abitanti da tutta la Sardegna, tanto che - rileva Gavino Santucciu nel bel libro “La storia di Cagliari nel dopoguerra tra processi urbanistici e conflitti sociali” - la popolazione passò dai 110mila residenti del 1951 ai 180mila del ‘61. Anni in cui, con la città assurta (1948, istituzione della Regione autonoma) a capoluogo della Sardegna, i cantieri si moltiplicarono e gli addetti del settore edile - al netto dell’impiego in nero - raddoppiarono, passando da 24mila a 55mila. Manovalanza arrivata dai paesi del circondario e delle altre province, famiglie che finirono per stabilirsi a Cagliari e per le quali, ovviamente, era necessario un tetto.

Il piano di ricostruzione

Prima della guerra, Cagliari era ancora una città risolta tutta nel centro storico: Castello, Stampace, Marina, Villanova. Si era cominciato a costruire verso viale Merello e nella zona di San Benedetto, ma quest’area era già periferia, aperta campagna. Il piano di ricostruzione, varato nel ‘46 e approvato nel ‘47, prevedeva dunque il grosso degli interventi nel centro storico. Ristrutturare o demolire? Se ne discusse molto, anche con un dibattito sulle pagine dell’Unione Sarda. «Alla fine prevalse la corrente interventista. Si disse: “Ormai le bombe hanno sfasciato tutto, approfittiamone per fare una città nuova”», spiega Marco Cadinu, docente di storia dell’architettura dell’Università di Cagliari.

Il “diradamento”

Gli interventi risolutori, sottolinea, erano stati programmati per Castello, Marina e Stampace. «Soprattutto questi ultimi due quartieri furono sottoposti a una cura violentissima, che era quel modo di fare verso i centri storici al tempo del fascismo, la politica urbanistica del diradamento: demolire il più possibile per dare aria e luce, per inserire poi grandi edifici moderni». Arrivano da quell’idea gli slarghi che si vedono oggi nel cuore della città, dai vuoti urbani lasciati dalle bombe, le case demolite e spazzate via dalle ruspe. «Molti slarghi prima non esistevano. Più che un piano di ricostruzione, direi, fu un piano di demolizione. E per fortuna, ciò che era stato programmato fu attuato solo in minima parte, altrimenti avrebbero raso al suolo trequarti di Stampace e una buona fetta di Marina».

La mappa classista

In ogni caso, tante famiglie furono costrette a lasciare il centro storico dove gli alloggi al pianterreno erano ambiti per farci magazzini e negozi. Gli affitti divennero insostenibili e aumentarono gli sfratti: tra il ‘51 e il ‘61 Marina perse 4mila residenti (da quasi 14mila a poco meno di 10mila). Da tutto il centro storico, le famiglie più umili venivano via via confinate nelle aree periferiche (San Michele, Is Mirrionis e Sant’Elia); flusso a cui si aggiunse appunto l’esercito di nuovi residenti arrivati da tutta la Sardegna. Una domanda che ha attizzato l’edilizia popolare, tanto che tra il 1947 e il 1960 gli appartamenti costruiti furono ben 1.365.

Tre chiese nel deserto

Il professor Cadinu non lo dice in questi termini, ma il senso è che negli anni del dopoguerra Cagliari l’ha scampata bella. «Cos’ha guadagnato la città in quegli anni? Tutto ciò che non è stato fatto di quanto previsto nel piano di ricostruzione. Per esempio, si era pensato di demolire Stampace per costruire un grande palazzo del governo e una sede universitaria lasciando solo due, tre chiese isolate. Era stato previsto di sventrare Marina e fare un viale larghissimo che l’avrebbe tagliata in diagonale, così come si era pensato di costruire larghe strade a Castello». Perché non si è riusciti ad attuare il piano? «Probabilmente perché costava moltissimo. E per evitare contenziosi dopo gli espropri, vista l’opposizione dei proprietari». In questo scenario, sottolinea Marco Cadinu, nonostante certe rapide ricostruzioni sui vuoti urbani lasciati dai buchi di bomba, «l’anima del centro storico si è comunque salvata. Certo, molte cicatrici le abbiamo ancora, ma per fortuna la città si è salvata dal piano di ricostruzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata