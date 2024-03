Cagliari, in gioco la salvezza e il futuro 

La salvezza in nove partite. Il Cagliari ha tirato fuori la testa dall’acqua, come ama dire Ranieri, ma ancora deve dare la spallata decisiva. Mancano dieci-undici punti per centrare l’obiettivo secondo i calcoli dello stesso tecnico di Testaccio, potrebbero bastarne anche nove dopo il suicidio di gruppo nell’ultima giornata nel basso. E se per tutti i rossoblù il destino è in sospeso sino al 26 maggio, figurarsi per chi ha il contratto in scadenza. Da Pavoletti a Nandez passando per Mina, Viola, Mancosu e Aresti: non si giocano solo la Serie A in questi due mesi, si giocano il futuro.

Il capitano

La società prende tempo, in questo momento la priorità è il campo e quel che resta del campionato, quindi. Prima la salvezza, poi verrà affrontata la questione rinnovi, caso per caso. Non c’entra la scaramanzia, è proprio una questione di concentrazione, oltre che di scenari (e di categoria). Tempo al tempo. Per quanto qualcosa inizi a muoversi ufficiosamente. Il fatto che Pavoletti voglia giocare almeno un altro anno e che voglia farlo con la maglia del Cagliari non è un mistero, del resto. E se otto mesi fa sembrava impensabile, oggi anche il presidente Giulini e il ds Bonato sembrano orientati ad allungare di un’altra stagione l’avventura in rossoblù del capitano, chiaramente a cifre diverse da quelle attuali considerati i tempi e l’età. Il discorso verrà sviluppato concretamente solo a giugno quando Pavoletti, nell’Isola dal 2017, spera si festeggiare, in un colpo solo, la salvezza, il rinnovo del contratto e le nozze con Elisa, la sua compagna da una vita.

Il caso Nandez

E se la categoria non influirebbe nella scelta del bomber livornese, sarebbe inevitabilmente un fattore nel caso di Nandez, qualora ci siano davvero degli spiragli per portare avanti una trattativa per un eventuale rinnovo del contratto. Il nodo, manco a dirlo, è prevalentemente economico e per trovare una quadra ci dovrebbero essere - allo stesso tempo - un passo indietro importante del giocatore e uno sforzo altrettanto forte della società. Quasi un appuntamento al buio finito il campionato, con diversi club alla finestra, non solo in Italia. Nel frattempo, l’uruguaiano sta sputando il sangue per il Cagliari.

Fiato sospeso

In bilico anche il futuro di Viola e Mancosu, non solo per una questione anagrafica. Al calabrese, classe 1989, le richieste non mancherebbero, soprattutto tra i cadetti dove potrebbe strappare l’ultimo vero contratto della carriera. Prima di valutare qualsiasi tipo di offerta, vuole tuttavia capire le intenzioni del Cagliari. Non ha fretta di decidere. Lo stesso fantasista sardo vorrebbe chiudere la carriera a casa, una volta risolto il problema al ginocchio. Il portiere Aresti - che giusto venerdì scorso ha spento 38 candeline - potrebbe, invece, appendere i guanti al chiodo per cominciare un nuovo capitolo in rossoblù come dirigente.

I prestiti

Fiato sospeso anche per i quattro giocatori in prestito. Sicuramente il Cagliari eserciterà il diritto di riscatto di 4 milioni per Oristanio (nella speranza che l’Inter non sfrutti poi il contro-riscatto fissato in 4,5 milioni). Quello di Gaetano è un prestito secco. La palla, pertanto, passa di nuovo al Napoli (nella speranza, in questo caso, che lo stesso giocatore spinga con i partenopei per un rinnovo del prestito). Difficilmente, infine, verranno riscattati Petagna e Shomurodov, rispettivamente dal Monza e dalla Roma. Troppo alto il prezzo. Il cartellino del triestino (valutato 8 milioni) e quello dell’uzbeko (10 milioni) sarebbero stati presi in considerazione solo ed esclusivamente a seguito di una stagione eccezionale. Così non è stato per entrambi, comunque andranno gli ultimi due mesi. Segnato, invece, il percorso di Mina, a sua volta in prestito dalla Fiorentina dalla quale, però, si svincolerà a giugno. A quel punto il Cagliari potrà esercitare l’opzione per un contratto di un anno. E lo farà, Serie A permettendo.

