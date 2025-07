Penultimo appuntamento con la preparazione del Cagliari a Ponte di Legno. Alle 19.30 appuntamento quotidiano, su Videolina, con “Il Cagliari in diretta estate”: con Alberto Masu in campo insieme alla squadra, il punto sulla preparazione pre-campionato dei rossoblù, il resoconto sugli allenamenti e la voce di giocatori e staff tecnico. Non mancheranno, come di consueto, gli aggiornamenti sugli ultimi movimenti di mercato.

