Cagliari, in difesa ora comanda Luperto 

Ora comanda lui nel cuore della difesa, Sebastiano Luperto, il mastino del Salento. Il Cagliari nel destino per il 27enne centrale ex Empoli che avrà un compito doppio: sostituire Dossena senza farlo rimpiangere e dare una sorta di continuità a Nicola di cui è stato un punto fermo negli ultimi mesi. Scuola Lecce, passato per la Primavera del Napoli col quale ha poi esordito in Serie A. È reduce da una stagione importante in Toscana, dove era, tra l’altro, il capitano. È finito, con suo grande piacere, nella trattativa per liberare l’allenatore torinese, per un costo complessivo di 5 milioni circa. Un indennizzo che, a conti fatti, il club rossoblù ha scelto di pagare ben volentieri, convinto di aver trovato il giocatore che cercava, esperto ma di prospettiva allo stesso tempo. Nella speranza che possa dare il giusto equilibrio a un reparto, quello arretrato, spesso in balìa degli eventi lo scorso campionato.

La metamorfosi

Luperto nasce esterno di centrocampo, si abbassa, però, quasi subito sino alla linea difensiva per poi accentrasi e trovare lì, nel mezzo, il suo habitat ideale. Strutturato sia fisicamente che tecnicamente, dice di ispirarsi a Rabiot pur avendo mansioni diverse. Come il francese della Juventus, tuttavia, ha una buona visione di gioco che sfrutta nell’impostazione della manovra dal basso. Efficace nel gioco aereo grazie anche ai 191 centimetri di altezza, sarà un’arma in più per il Cagliari nelle palle inattive. Per lui un contratto triennale.

La difesa

Coperto in tempo reale, così, il buco lasciato da Dossena che, a sua volta, si è accordato con il Como sino al 2028 con un ingaggio ultra milionario. La difesa rossoblù potrebbe subire ulteriori scossoni. La conferma di Mina, dopo il rinnovo per una stagione, è legata, almeno sino al 10 agosto, alla clausola rescissoria di 2 milioni e, in particolare, alle intenzioni del Cruzeiro. Futuro incerto anche per Wieteska e Hatzidiakos. Per il greco c’è stato nei giorni scorsi un (timido) sondaggio del Panathinaikos.

Cercasi bomber

Dall’altra parte del campo, il prossimo a partire potrebbe essere il peruviano Lapadula, ora negli Usa per la Copa America come il colombiano Mina. Balla su diversi tavoli, il bomber della promozione, e non ha fretta di decidere. Nel frattempo, il Cagliari si sta portando avanti col lavoro alla ricerca di due attaccanti, uno da dieci gol almeno e un secondo magari di prospettiva. Caldi i nomi di Nzola (di proprietà della Fiorentina), Piccoli (Atalanta) e lo spagnolo Kevin Carlos (Yverdon, Svizzera).

Fiato ssospeso

Tiene banco poi il caso Viola. Il rinnovo del suo contratto (scadrà dopodomani) sembrava scontato come quello di Pavoletti. Non lo è più, evidentemente. Anzi, l’addio sembra ormai inevitabile per il fantasista calabrese, capocannoniere rossoblù quest’anno con cinque reti. Le richieste per lui non mancano, soprattutto tra i cadetti. Ha tanti estimatori anche nella massima serie. Il cordone col Cagliari, tuttavia, non si è ancora spezzato del tutto. L’ultima parola spetta a Nicola.

