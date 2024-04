Cagliari, in corsa Alessandra Zedda 

L’asso Alessandra Zedda è stato giocato all’ultimo momento. Ma forse la sua candidatura a sindaco di Cagliari per il centrodestra non è mai stata in dubbio. «Ho accettato perché ho riscontrato una grande voglia di lavorare assieme, di far crescere la nostra città in tempi rapidi per una Cagliari del benessere, che accoglie il resto della Sardegna e che volge al Mediterraneo», ha detto l’ex vicepresidente della Regione azzurra, che ora si definisce «vicina alla Lega». L’ufficialità è arrivata ieri pomeriggio al termine di un rapido tavolo di coalizione all’hotel Regina Margherita. «La proposta è arrivata da una coalizione che ha esplorato tutte le possibili candidature», ha aggiunto Zedda, forte del sostegno incondizionato di Matteo Salvini ma non di quello del maggiore alleato della Lega, il Psd’Az. Infatti: «Ancora non possiamo abbracciare il partito dei Quattro mori, ma lo aspettiamo, e l’appello è che si possa ricomporre da subito tutta la coalizione». Lo strappo del Psd’Az era stato messo in conto dai coordinatori del centrodestra. «Con o senza i sardisti chiuderemo su Zedda», ha dichiarato un esponente prima dell’incontro decisivo.

Lo strappo

Da parte sua, il partito di Christian Solinas, che aveva proposto l’ex assessore al Turismo Gianni Chessa, ha chiarito la sua posizione in una nota intitolata “Il Psd’Az esce dal centrodestra”: «Registriamo la riproposizione di dinamiche politiche inaccettabili e modi che, non soltanto offendono i valori della lealtà e della correttezza che da oltre un secolo ci appartengono come sardisti, ma che sono in spregio persino ai più elementari principi della buona educazione e ai modi che dovrebbero rappresentare il comune patrimonio di civili maniere e corrette forme di relazione sia pubblica che privata». Nella nota si parla persino di atteggiamento di «autentica ostilità» che i partiti del centrodestra continuano a riservare al Psd’Az. Tra questi c’è anche l’alleato storico del Psd’Az, ovvero la Lega: «Alessandra Zedda è esponente di spicco della Lega e le forze del centrodestra hanno dimostrato coesione e unità di vedute nell’individuazione di una candidata dal profilo altamente istituzionale come il suo», si legge in una nota di Lega Salvini premier. A dimostrazione del fatto che l’asse sardo-leghista, così influente sulla politica negli ultimi cinque anni di legislatura, ora inizia a vacillare. E adesso il Psd’Az annuncia mani libere anche nelle altre città importanti. Dove, comunque, l’unità del centrodestra resta un miraggio: a Sassari Mariotti non ha l’appoggio di Antonello Peru di Sardegna al centro 20Venti, ad Alghero a Tedde manca quello dei Riformatori e ancora di Peru.

Al tavolo

Assente il Psd’Az, al tavolo del Regina Margherita c’erano tutti gli altri: Michele Cossa (Riformatori), Marco Porcu (FdI), Stefano Tunis (Sardegna al Centro 20Venti), Alessandro Serra e Antonello Picci per Forza Italia, Michele Pais e Michele Ennas per la Lega, Alice Aroni per l’Udc, e poi Alleanza Sardegna, Pli, Dc con Rotondi. Qualcuno sostiene che la candidatura di Zedda possa convincere Giuseppe Farris a fare un passo indietro. Ma ieri l’avvocato è stato chiaro: «Noi restiamo in campo. Zedda è da immolare sull’altare di una sconfitta certa, e io mai avrei accettato la guida di una coalizione capeggiata da FdI, considerato che con CiviCa 2024 lavoriamo da 5 mesi in discontinuità con la Giunta Truzzu». Ma, ancora Alessandra Zedda ha detto ieri che «le eredità si accettano interamente e vogliamo dare valore alle attività iniziate dal sindaco Truzzu. Noi promuoveremo una grande accelerata sui cantieri».

