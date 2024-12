Cagliari in campo per i non vedenti 

Un dispositivo rivoluzionario, che porta non vedenti e ipovedenti a vivere una partita di calcio e col Cagliari apripista in Italia. Si chiama Touch2See, è ideato dall'omonima startup francese e venerdì scorso ha debuttato in Serie A nella sfida vinta 1-0 dai rossoblù sul Verona. Una nuova esperienza immersiva allo stadio, che apre la strada a maggiore accessibilità e inclusione negli eventi sportivi. Per l'inaugurazione, il Cagliari Calcio ha ospitato alla Domus una rappresentanza dell'Unione Italiana Ciechi - Sezione Provinciale di Cagliari - capitanata dal pluricampione mondiale ed europeo di sci nautico paralimpico Daniele Cassioli. «Ringrazio di cuore il club per avermi concesso di testare questo strumento per la prima volta in Italia: l'inclusione è anche inventiva e fantasia, ci permette di godere dello sport pure senza gli occhi», il suo messaggio. «Sono molto emozionato per aver stretto fra le mani un dispositivo incredibile e innovativo, che aiuta chi non vede a vivere la partita in modo più inclusivo».

Lo strumento

Touch2See è un tablet che riproduce un campo in miniatura: una rivoluzione, dato che la gran parte dei non vedenti non sa come sia fatto un terreno di gioco. Il funzionamento è con un disco magnetico, che riproduce il pallone e si muove in tempo reale sul campo del dispositivo. L’utente può seguirlo con le dita, con la vibrazione che aumenta o diminuisce d’intensità in base all'importanza delle azioni. L'esperienza è completata dall'audio descrizione, che dà il contesto sull'andamento del match: per Cagliari-Verona è stata la radiocronaca di Lele Casini su Radiolina. «Toccando la pallina che si muove puoi capire cosa succede, è pazzesco perché avviene in tempo reale: senti cosa dicono i giocatori, il rumore della palla e le reazioni dei tifosi», segnala Cassioli. Che racconta anche il suo impegno sociale: «Ho un'associazione che porta bambini e ragazzi ciechi a fare sport. Il mio sogno è che tutti i bambini possano vivere almeno una volta che qualcuno da bordocampo batta loro le mani: l'ambizione è essere felici dalle piccole cose».

L'obiettivo

«Complimenti al Cagliari Calcio: questo dispositivo è un grande esempio di come lo sport possa abbattere barriere e diventare davvero per tutti», l’applauso di Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità. Già sperimentato in Francia con calcio, basket e rugby, Touch2See è stato partner ufficiale dei Giochi olimpici e paralimpici di Parigi e dell'ultima Coppa d'Africa. Per il test alla Domus è stato fondamentale il supporto di Lega Serie A e Hawk-Eye, azienda leader mondiale nella tecnologia di rilevamento della traiettoria del pallone (fornisce i servizi Var, Glt e tracciamento durante le partite). «Siamo orgogliosi di essere il primo club ad averlo portato in Italia», commenta Marco Zucca, responsabile Csr del Cagliari Calcio. «È un nuovo tassello nel cammino verso una sempre maggiore inclusione nel nostro stadio. Il coinvolgimento e la soddisfazione dei ragazzi nel "guardare" la partita attraverso un'esperienza sensoriale mai provata ci ripaga degli sforzi fatti».

