Cagliari, in campo la task force per mettere le mani sulla salvezza 

Salernitana a parte, nessuno è spacciato. E quello che inizia domani sarà un fine settimana ad alta tensione, nella corsa per garantirsi un posto nella prossima serie A. Domani sera il Sassuolo (26 punti) riceverà i campioni dell’Inter, domenica il Cagliari (32) ospiterà il Lecce (36), a Verona (31) arriva la Fiorentina, l’Empoli (31) riceverà il Frosinone (31) mentre l’Udinese (29) lunedì sera chiuderà la giornata col Napoli a Udine. Può ancora succedere di tutto, Sassuolo e Udinese sono le formazioni che sembrano in caduta libera ma proprio i bianconeri, a Bologna domenica scorsa, hanno avuto la palla della vittoria, finita contro la traversa al 95’.

Il Cagliari arriva dalla tremenda sconfitta di Genova. Un passo falso indolore, perché la classifica non ha subito particolari scossoni, ma sul piano dell’immagine, e delle attese della tifoseria, un colpo durissimo. Perché si è rivisto il Cagliari in balìa delle onde, delle folate di un Genoa apparso irresistibile nonostante una classifica anonima e un momento difficile. Una squadra, quella messa in campo da Ranieri, decisamente insufficiente, anche alla luce di quanto mostrato nelle precedenti uscite, bellissime e inattese, contro Atalanta, Inter e Juventus. La formazione anti-Genoa, in linea – per esempio – con quella scelta per la sfida con l’Inter al “Meazza”, ha sorpreso tutti per l’audacia, ma anche per qualche esclusione («scelta tecnica») che indubbiamente ha privato il Cagliari di carisma ed esperienza. Ranieri ha dato nuove chance a elementi come Hatzidiakos, Obert o Di Pardo che nel corso della stagione non hanno avuto un minutaggio sufficiente, lasciando a terra Makoumbou, Zappa, Nandez, Sulemana, Lapadula e Petagna, cinque dei quali schierati a partita in corso.

Assenze e presenze

Nella volata finale, fra spintoni, gomitate e trappole, il Cagliari non potrà fare a meno della sua task force. Dei suoi marines, quelli che sanno stare a testa alta anche nella bufera, che sanno gestire i passaggi difficili. Ecco perché, oltre l’intoccabile Scuffet, la difesa deve ritrovare assolutamente Dossena e Mina, magari con Nandez a destra e Augello a sinistra, mentre in mezzo al campo Makoumbou (febbricitante questi giorni) e Sulemana non possono stare fuori, se hai bisogno di palleggiatori e di gente che sappia evitare alla difesa incursioni inattese. C’è attesa per il recupero di Viola, che prima di fermarsi stava volando, così come Luvumbo appare imprescindibile per l’attacco, uno a cui puoi abbinare una punta (Petagna? Shomurodov?) e un altro riferimento – Gaetano – per costruire così un reparto imprevedibile e dinamico. Lo stesso Oristanio, divorato a Genova dalla voglia di fare e poi tradito da una pesante caduta, sembra uno su cui poter contare per quei break, quelle “infilate” che piacciono tanto a Ranieri.

A Genova, complici le assenze, il Cagliari ha mostrato la sua faccia peggiore. Questo è il momento di cambiare volto e ritrovare quello da combattimento, quello da Cagliari, perché il treno sta passando e non è permesso arrivare in ritardo.

RIPRODUZIONE RISERVATA