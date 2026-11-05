Cagliari, in Azzurro c’è posto solo per Romano 

L’obiettivo prioritario è la vittoria, poi – viste le convocazioni di ieri – il pensiero va anche all’Azzurro. Elia Caprile, Daniel Maldini e Alessandro Romano sono tre delle certezze con cui Fabio Pisacane prova a rilanciare il Cagliari, reduce da quattro sconfitte consecutive e atteso domani alle 15 dal match della Domus contro la sorpresa Frosinone. Da loro passa buona parte della possibilità di ritrovare quella vittoria che manca da un mese e mezzo e di rimettersi in carreggiata cancellando la serie di passi falsi cominciati a Monza. Per tutti e tre anche una motivazione in ottica Italia: Romano, convocato ieri da Roberto Mancini per la Nations League, vuole mostrare di valere in pianta stabile la Nazionale, gli altri due puntano a dimostrare che il ct si è sbagliato nel non chiamarli.

La conferma

Romano giocherà Cagliari-Frosinone e poi andrà Coverciano per il raduno di domenica sera. Intanto torna mezzala, dopo l’esperienza da play in assenza di Winks (che ha ormai smaltito l’infortunio), per tornare a convincere. Pure lui ha pagato un leggero appannamento, ma è stato determinante nell’avvio sprint del Cagliari. Mancini, dopo averlo convinto a preferire l’Italia alla Svizzera, ha continuato a seguirlo con attenzione: nella precedente sosta Romano ha collezionato le sue prime tre presenze, riscattando la prestazione opaca contro il Belgio con quella con la Romania dove ha fornito un assist. Ora punta ad aggiungerne altre, con gli Azzurri che giocheranno giovedì prossimo contro la Francia al Meazza e domenica 15 con il Belgio a Bruxelles (entrambe alle 20.45).

Porta da chiudere

Dodici gol subiti nelle ultime quattro giornate sono troppi, soprattutto per Caprile che alla precedente sosta era il portiere meno battuto del torneo. A settembre aveva incassato appena due reti, era stato sorprendente vedere Mancini preferirgli Matteo Pessina del Bologna: una scelta che non aveva affatto gradito. Nelle scorse settimane, Caprile ha ottenuto la cittadinanza albanese per le origini della compagna: in teoria, potrebbe permettergli di essere chiamato anche dall’Albania dell’ex rossoblù Rolando Maran, seppur non subito per i regolamenti Fifa. Ma lui, in realtà, vorrebbe convincere Mancini a riportarlo nel gruppo dell’Italia. «So che posso tornare in Nazionale solo facendo bene al Cagliari», aveva detto di recente. E già da domani vorrà blindare di nuovo la porta, anche perché nei gol subiti non ha avuto grosse colpe e di questa squadra è uno dei punti di forza assoluti.

Il bomber

Cinque gol in dieci giornate: Maldini è il miglior realizzatore del Cagliari. Non ha brillato contro la Lazio, mentre nell’altra trasferta all’Olimpico con la Roma (da subentrato) aveva firmato l’illusorio 2-2. È stato suo il sigillo sull’ultima vittoria, il 19 settembre a Udine, e sull’ultima in casa, dodici giorni prima sul Lecce. Non era mai partito così bene in carriera, al prossimo gol eguaglierebbe il suo record in un singolo campionato: sei, fra Monza e Atalanta, nel 2024-2025. Quale occasione migliore, domani, per stabilire il primato e ridare i tre punti. Nel tridente contro il Frosinone avrà vicino Paul Mendy, al ritorno dal 1’, che ieri ha invece festeggiato la prima chiamata da parte del Senegal. Maldini in Nazionale spera di tornarci, ma passerà dal suo rendimento in rossoblù. A partire dal Frosinone.

Le scelte di Mancini

Portieri : Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City), Vicario (Juventus);

Difensori : Ahanor (Crystal Palace), Bastoni (Inter), Calafiori (Arsenal), Dimarco (Inter), Ghilardi (Roma), Kayode (Brentford), Mancini (Roma), Palestra (Chelsea), Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti : Barella (Inter), Cassano (Como), Doumbia (Sporting CP), Fagioli (Fiorentina), Frattesi (Lazio), Lontani (Parma), Pisilli (Roma), Ricci (Como), Romano (Cagliari), Tonali (Tottenham);

Attaccanti : Cambiaghi (Bologna), Cisse (Milan), F. Esposito (Inter), S. Esposito (Sassuolo), Koleosho (Paris FC), Liberali (Como), Scamacca (Atalanta), Vergara (Napoli), Zaniolo (Udinese).

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