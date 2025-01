Cagliari, il vero banco di prova è il lecce 

Tiene il tempo, con le gambe e con la mani. Il Cagliari porta a casa così un punto insperato alla vigilia e pesantissimo contro un Milan indiavolato solo per metà. A Davide Nicola non piace definirla un’impresa, ma poco ci manca considerato anche il palcoscenico e il momento in cui lo ha affrontato, davanti a 70mila spettatori e con gli effetti della Supercoppa vinta nel derby ancora in circolo. Anche stavolta, dunque, il riscatto - dopo cinque sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia - passa lontano dall’Isola dove i rossoblù trovano con meno esasperazione - evidentemente - la forza e le idee per sfruttare i lati deboli dell’avversario (sia strutturali che mentali), la rabbia e la capacità per cavalcare la propria identità, l’astuzia e la fortuna per portare l’episodio dalla loro parte. Tre mesi e mezzo fa la vittoria di Parma e il pareggio in casa della Juventus, stavolta il blitz di Monza e l’1-1 di San Siro. Il copione salvezza si ripete a una settimana dallo scontro diretto con il Lecce, decisivo a dir poco come il ciclo che attende Viola e compagni tra la seconda parte di gennaio e la prima di febbraio. Dopo la partita con i pugliesi dell’ex Giampaolo, seguiranno quelle con Torino, Lazio e Parma. È il momento della verità, insomma.

La concorrenza

Dopo aver ridato una lucidata al motore, il Cagliari deve ora accelerare per lasciarsi il più possibile alle spalle la zona retrocessione e provare a evitare l’insidioso testa a testa nel rettilineo finale. Il paradosso della classifica è un po’ lo specchio del campionato, esalta la qualità della concorrenza e, allo stesso tempo, l’incostanza. «Veniamo da due grandi prestazioni con due risultati importanti, eppure siamo sempre terzultimi», ha voluto precisare lo stesso Nicola finita la gara col Milan, tenendo per questo un profilo basso e mettendo così l’ambiente davanti alla realtà proprio nel giorno dell’esaltazione massima. «La strada è ancora lunga», ha ribadito una volta di più il tecnico piemontese che, oltre ai punti, dalla serata di San Siro e dal doppio impegno in trasferta in generale, ha trovato le certezze per affrontare un girone di ritorno che si preannuncia infuocato.

Protagonisti e scenari

Con le gambe e con le mani, appunto. Perché le parate di Caprile pesano quanto il gol di Zortea, l’assist di Felici e il lavoro sfiancante dei gregari. Un impatto davvero esplosivo per il portiere arrivato in settimana dal Napoli. Un valore aggiunto come lo è, del resto, il portiere per la maggior parte delle squadre in Serie A. Non a caso, lo ha voluto fortemente Nicola che, visti i primi effetti sul campo, può far pesare così anche la scelta dell’attaccante che andrebbe a coprire il vuoto lasciato da Lapadula (qualora dovesse partire, come probabile) e chiudere il cerchio nel reparto offensivo per provare a sollevare l’asticella. Perché la salvezza del Cagliari passa anche per le scelte sul mercato, sia in entrata che in uscita. Il gruppo ormai ha un suo equilibrio e Nicola lo sta gestendo in modo quasi chirurgico, soprattutto nei momenti di difficoltà. Un gruppo omogeneo e compatto con individualità eccellenti e una mentalità imprenditoriale e operaia allo stesso tempo. Così è arrivato il pareggio col Milan sabato a San Siro. Anche se il vero banco di prova è domenica prossima alla Domus con il Lecce.

