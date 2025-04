Cagliari, il turno pasquale può essere decisivo 

Il successo del Venezia ha dato una scossa - probabilmente - fine a se stessa mentre i pareggi di Parma e Verona sono serviti giusto ad allungare il brodo, per ora. Resta così il +6 del Cagliari sulla zona retrocessione con una gara in meno da giocare e la quota salvezza che rischia di scendere ulteriormente (35 punti sono una garanzia, ma potrebbero bastarne 34, persino 33). La situazione non è cambiata, insomma, nonostante la sconfitta di San Siro con l’Inter. Paradossalmente, è migliorata e consente ai rossoblù di Nicola di poter amministrare il cospicuo vantaggio in attesa della spallata decisiva che potrebbe arrivare già nel prossimo turno. Un turno che sembra scritto apposta per loro tra l’impegno casalingo con la Fiorentina e, allo stesso tempo, lo scontro diretto tra Empoli e Venezia che si giocherà, tra l’altro, quarantott’ore prima. Con la possibilità - in caso di successo alla Domus e di pareggio al Castellani - di allungare a +8 e chiudere così la pratica, almeno virtualmente.

Fattore Domus

Insomma, non è un match point ma è come se lo fosse per il Cagliari, forte di un calendario soft, non solo del cospicuo vantaggio in classifica. Grazie (anche) a quel pareggio brutto, sporco e cattivo ottenuto contro l’Empoli due domeniche fa, che non avrà soddisfatto i palati più fini ma ha permesso a Pavoletti e compagni di poter gestire ora il rush finale senza affanno e pressioni. La salvezza - presumibilmente - passa ancora per la Domus, tra la prossima gara con i viola a Pasquetta, quella con l’Udinese nel primo weekend di maggio e infine con il Venezia alla penultima giornata (quando il destino dei lagunari potrebbe essere già segnato). Una vittoria più uno o due pareggi darebbero ai rossoblù la certezza matematica di conservare la categoria. Inutile dire che i pareggi in questa fase assumono un’importanza enorme, soprattutto per chi deve sovrintendere come il Cagliari. Che potrebbe andarseli a prendere anche in trasferta. Magari a Verona, che viaggia sulla stessa linea d’onda. O a Como, che battendo il Torino e raggiungendo quota 36 si è messo in pace con la propria coscienza. Persino l’ultima partita al “Maradona” col Napoli potrebbe regalare soddisfazioni se il discorso scudetto dovesse essere già chiuso (come probabile).

Il calendario

Non conta chi incontri o dove lo incontri, ma quando lo incontri. Il rush finale è un campionato a sé dove gli stimoli pesano quanto i valori tecnici o gli scontri diretti. E da questo punto di vista, chi se la passa peggio forse sono il Parma (che sembra aver trovato un equilibrio e più concretezza da quando c’è Chivu in panchina) e il Venezia (se non la più in forma, sicuramente la più agguerrita). In teoria più agevole il percorso per Empoli e Lecce che, però, sembrano ormai in balìa del destino. I toscani non vincono dall’8 dicembre, i pugliesi hanno perso sei delle ultime sette partite. Lo stesso Verona, a prescindere dal calendario, sembra oggettivamente fuori concorso come il Como.

A piccoli passi

Un finale di stagione ideale, dunque, per il Cagliari: ogni partita può essere quella giusta per saldare il conto e iniziare così a programmare il futuro. Anche la politica dei piccoli passi porta prima o poi all’obiettivo, la politica scelta da gennaio in poi dai rossoblù, più che mai focalizzati sull’obiettivo finale (a dispetto spesso dello spettacolo o del coraggio particolarmente apprezzato nella prima parte del campionato). Vincendo le partite da vincere (contro Lecce, Parma e Monza) e scegliendo di accontentarsi quando la situazione poteva diventare scivolosa e dando ai pareggi un peso specifico. Non solo a Empoli, ma anche in casa contro il Genoa. Oggi proprio quei due punti fanno la differenza in classifica e consentono alla squadra di Nicola di giocarsi il finale con il coltello dalla parte del manico. E per quanto sia difficile spiegare - per dirla alla Cesare Cremonini - non è importante dove, conta solamente andare. Comunque vada, per quanta strada ancora c'è da fare . Amerai quel finale?

RIPRODUZIONE RISERVATA