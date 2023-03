Cagliari, il trequartista nel destino 

Non tutti i mali vengono per nuocere. La svolta tattica che ha permesso al Cagliari di ribaltare la partita contro l’Ascoli e di rimettersi in gioco nella corsa per la promozione, nasce dall’infortunio di Luvumbo e da una sostituzione che probabilmente Ranieri non avrebbe mai fatto. Il tecnico di Testaccio, infatti, si è aggrappato con tutte le sue forze all’imprevedibilità e all’esplosività dell’attaccante angolano in quest’ultimo mese nel quale i rossoblù hanno faticato persino a trovare lo specchio della porta. Il cambio forzato, venerdì scorso, sul finire del primo tempo, con l’ingresso di Lella e il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-1-2. Anche se poi la vera mossa vincente si è consumata nell’intervallo, per mano, stavolta, esclusivamente dell’allenatore, che ha tolto Millico, spostato Mancosu sulla trequarti e piazzato una prima punta di peso (Prelec) al fianco di Lapadula (oltre a sostituire un evanescente Barreca con un incontenibile Azzi). Ognuno al proprio posto. Così, la squadra è riuscita a trovare la giusta alchimia e valorizzare i giocatori con più qualità senza comunque perdere l’equilibrio tra una fase e l’altra. Alchimia che potrebbe ora aiutare a sfatare il tabù trasferta, già sabato a Reggio Calabria. Dando per scontato che non ci sia un nuovo cambio di modulo all’orizzonte (che scontato, però, non è).

Ognuno al suo posto

La chiave di volta. Che poi, il 4-3-1-2, era già nelle intenzioni di Ranieri appena arrivato a gennaio, insieme al 4-4-2. La necessità di ricompattare la squadra e ridarle innanzitutto serenità e certezze, l’ha spinto a puntare inizialmente sul 3-5-2. In quel momento, tra l’altro, Mancosu era infortunato e quanto possa esser letale il fantasista sardo in questo sistema di gioco lo si è visto chiaramente nel secondo tempo della gara con l’Ascoli (non solo in fase offensiva). Tra le due linee, alle spalle della coppia d’attacco Lapadula-Prelec. Matematico. Lo stesso italo-peruviano ne ha tratto beneficio, tra gli spazi creati dal mastino sloveno e il supporto costante di un trequartista puro, ruolo attraverso il quale Mancosu - guarda caso - aveva trascinato il Lecce sino alla A realizzando poi 14 reti nella massima serie. Così come non è stata casuale la prima doppietta di Lapadula con la maglia del Cagliari.

Il 4-3-1-2 nella valigia?

Non solo in attacco. Il passaggio al 4-3-1-2 è stato subito metabolizzato da tutti i reparti. Ha dato più protezione a Makoumbou (per quanto il congolese sia tutt’altro che un regista) e un senso alle caratteristiche di Nandez (che sembrava un leone in gabbia con la formula del doppio mediano). Tutti per uno, uno per tutti. Con un atteggiamento decisamente più offensivo anche rispetto alle ultime gare casalinghe, soprattutto i tre davanti, senza comunque gravare sul resto della squadra in fase di non possesso. Il vero valore aggiunto, insomma. Resta da capire se lo stesso schieramento (con gli stessi interpreti) sia riproponibile in trasferta dove il Cagliari tende a chiudersi a riccio (la Reggina poi non è l’Ascoli). Più una soluzione che una tentazione per Ranieri. Anche perché è il momento di osare. Ora o mai più.