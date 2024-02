Cagliari, il ruggito del “leon” 

Tante volte è stato accostato al Napoli da quando è al Cagliari, ogni volta lo ha affrontato con il coltello tra i denti. A modo suo quindi, e immedesimandosi nei tifosi che - manco a dirlo - tengono in particolar modo a questa partita. Nahitan Nandez morde il freno. Dopo il collaudo nel finale del match di Udine, ha avuto il via libera dei medici e da martedì ha ripreso ad allenarsi a tempo pieno con il gruppo. Sta bene, anche mentalmente è carico come una molla e qualcuno degli undici che hanno rotto il ghiaccio al “Bluenergy Stadium” gli dovrà inevitabilmente cedere il posto, presumibilmente uno tra Zappa e Jankto. Dipenderà dal tipo di strategia che ha in mente per la squadra Ranieri e dalle mansioni - più o meno difensive - che ha intenzione di affidare all’uruguaiano. Terzino, ala, interno, trequartista: dettagli. Così come il contratto, in scadenza fra tre mesi. La salvezza è un chiodo fisso per l’ex Boca che ha rimandato qualsiasi tipo di decisione sul suo futuro alla fine del campionato. Senza quindi pensare al fatto che questa potrebbe essere la sua ultima Cagliari-Napoli.

La città e l’Isola

La pressione non lo scalfisce, semmai lo esalta ulteriormente. Per quanto senta addosso la responsabilità ogni giorno di più vivendo la città, l’Isola e gli umori della gente in modo quasi viscerale. «Non riesco a pensare a un altro luogo che mi renda felice quanto Cagliari», ha rivelato di recente in un’intervista al sito della Lega della Serie A. «La gente, la città, il paesaggio, la campagna, la spiaggia. Amo gli abitanti di Cagliari, mi fanno sentire uno di loro, mi fanno sentire un sardo», ha tenuto a precisare mettendo addirittura in discussione certezze che sembravano inossidabili prima del suo arrivo in Italia e ancora nei primi anni in rossoblù: «Un sogno che ho, e lo dico sinceramente, è quello di vivere qui quando un giorno mi ritirerò. È l’unico posto che mi mette i dubbi in confronto all’Uruguay». E il fatto di aver trovato qui l’amore e una stabilità ha influito, indubbiamente. Nel frattempo, si è solidificato il rapporto con il Cagliari Calcio e i suoi tifosi, sente la maglia rossoblù appiccicata sulla pelle, ormai. E in questo, un ruolo chiave lo ha avuto anche Ranieri, col quale c’è stato da subito un gran feeling e che stravede per i giocatori generosi come lui.

Caccia al gol

Sinora, Nandez ha affrontato il Napoli sei volte con un bilancio agrodolce: una vittoria, un pari e quattro sconfitte. Suo il gol che nel 2021 (era la quintultima giornata) ha permesso al Cagliari di pareggiare al San Paolo al 94’ (dopo il vantaggio di Osimhen) e conquistare così un punto d’oro in chiave salvezza. Un gol speciale per l’uruguaiano, probabilmente il più importante e significativo dei cinque realizzati con la maglia rossoblù. In questo torneo è andato a segno solo una volta sinora, su rigore, con la Roma all’andata. E proprio il bilancio sotto porta è forse l’unico rimpianto che si trascina, anche perché di occasioni per andare a bersaglio ne ha avute diverse. Quale occasione migliore, però, domenica contro il Napoli.

